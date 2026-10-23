Между Камчаткой и Командорами произошло землетрясение магнитудой 4,5
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 между полуостровом Камчатка и Командорским островом Беринга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана в 08:42 по местному времени (23:42 мск).
Эпицентр находился в 134 км к западу от села Никольское на острове Беринга и в 177 км к юго-востоку от Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 40 км под морским дном, энергетический класс составил 10,5.