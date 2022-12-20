Юрист разъяснил, можно ли вешать георгиевские ленты на сумки или рюкзаки

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты.

Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы был внесен в Госдуму в апреле этого года. Инициаторами выступили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«В соответствии с принятым законом, георгиевская лента и впредь будет использоваться во время проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, торжеств, связанных с событиями Великой Отечественной войны, акциями патриотической направленности»,— прокомментировала «Ъ-Кубань» юрист Ирина Мартынова.

По словам эксперта, главная цель закона — защитить воинский символ от надругательств и установить более серьезное наказание за возможные негативные действия против него.

«Не стоит теперь опасаться того, что за георгиевскую ленту на сумочке или рюкзаке вас привлекут к ответственности. Речь не об этом. У нас есть печальные примеры, в том числе в крае, когда с другим символом воинской славы — Вечным огнем поступали не то что неуважительно, а цинично и отвратительно — прикуривали сигареты, делали из него жаровню. И вот за подобные действия ответственность будет серьезная. Вероятно, что осквернением по отношению к георгиевской ленте также будут считаться любые действия или высказывания о ней, которые имеют негативный характер. Например, публичное сожжение, топтание. Это могут быть изображения или посты в интернете, в которых присутствуют какие-то негативные комментарии»,— отметила юрист.

По действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн руб. с конфискацией или без таковой, физическому — в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до 3 лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до 5 лет.

Дмитрий Нестеренко

Читайте нас в Telegram