Кубань вошла в число регионов-лидеров по числу случаев мошенничества с поставками

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по числу случаев мошенничества с поставками товаров и услуг. Об этом говорится в исследовании портала электронных аукционов «ТендерПро».

Всего в России в 2022 году было совершено 4,4 тыс. преступлений, связанных с мошенничеством поставщиков, что почти вдвое больше показателя 2022 года (2,9 тыс. преступлений). Больше всего эпизодов мошенничества с поставками было отмечено в Москве и Московской области (40,2% от общего числа случаев), Санкт-Петербурге (14,7%) и Краснодарском крае (6,6%).

«Злоумышленники выдают себя за производителей или дилеров (45,2% случаев), предлагают альтернативный товар худшего качества, притворяясь, что не поняли условий технического задания (37,2% случаев), или поставляют контрафакт под видом оригинальных товаров (17,6% случаев)»,— говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев, рост числа случаев мошенничества может быть обусловлен уходом с российского рынка иностранных компаний. Ситуация вынудила заказчиков искать аналоги зарубежных поставок внутри страны, в то время как количество компаний, маскирующихся под таких поставщиков, увеличилось. Злоумышленники используют элементы фирменного стиля реальных компаний, схожие названия с оригинальными дистрибьюторами и другие приемы введения заказчика в заблуждение.

По данным исследования, в целях защиты от мошенников специалисты по закупкам стали чаще обращать внимание на рейтинг поставщика, запрашивать учредительные документы, бухгалтерскую отчетность, согласие на раскрытие налоговой тайны и личные контакты предыдущих клиентов организаций.

Анастасия Донскова

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