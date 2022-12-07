Главные новости за 7 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что с начала российской военной операции на Украине свыше 400 тыс. акров (более 161,8 тыс. га) земель трех украинских агрокомпаний перешли под управление «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, принадлежащего семье бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

Аэропорты Краснодарского края не будут осуществлять перевозку пассажиров до 15 декабря.

В Сочи застройщиков жилого комплекса в Адлерском районе признали виновными в 18 эпизодах мошенничества и причинении имущественного ущерба при ведении незаконного строительства в совхозе «Южные культуры».

В Краснодарском крае продажи новых легковых автомобилей в 2022 году сократились на 59%. За 11 месяцев 2022 года на Кубани продали 26,1 тыс. новых машин. В прошлом году за это же время было продано 64,3 тыс. автомобилей.

В связи с общественным резонансом полиция передала в следственное управление Кубани материалы дела о драке между мужчиной и подростком в подъезде многоквартирного дома в Краснодаре.

Трое арестованных фигурантов дела о теракте на Крымском мосту привели в суде доводы о том, что непричастны к организации взрыва.

Мужчина, застреливший четырех человек в Крымске, пытался убить из охотничьего ружья бывшую супругу и сына.

Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда восстановила членство в КПРФ экс-депутата ЗСК Сергея Лузинова, ранее исключенного из партии за потерю связи с политическим объединением и неуплату членских взносов.

Средняя стоимость путевки в санаториях полуострова в новогодние праздники оценивается в 10,3 тыс. руб. Для сравнения, новогоднее празднование в здравницах Краснодарского края стоит 15,1 тыс. руб.

С начала года в Краснодарском крае зарегистрировали 8,9 тыс. пожаров, на которых погибли 165 человек.

Движение по обеим полосам авточасти Крымского моста планируют открыть в марте 2023 года.

В Армавире и Тихорецке начались следственные проверки по факту пожаров в жилых домах, в результате которых погибли три женщины.

Агрофирма «Должанская» из Ейского района Кубани обратилась в суд с иском к выселковскому «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева о признании недействительным договора субаренды части участка из земель сельхозназначения площадью 428,6 га.

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