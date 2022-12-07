Аэропорты Кубани останутся закрытыми до 15 декабря

Аэропорты Краснодарского края не будут осуществлять перевозку пассажиров до 15 декабря. Режим временного ограничения полетов продлила Росавиация.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста»,— сообщает ведомство.

Остальные аэропорты работают штатно. Авиаперевозчикам рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Анастасия Донскова

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