«300 лет истории нельзя просто купить вместе с красивым названием»
Анна Минакова — о решении суда по иску Goyard
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14 лет понадобилось французскому дому Goyard, чтобы доказать в суде, что 300 лет истории нельзя просто купить вместе с красивым названием. В конце сентября Кассационный суд Франции окончательно аннулировал два товарных знака его конкурента Faure Le Page с надписью Paris 1717, признав ее вводящей покупателя в заблуждение.
История особенно хороша тем, что старинный дом Faure Le Page действительно существовал. С начала XVIII века он занимался производством и продажей оружия, а заодно кожаных принадлежностей к нему. В 1992 году он прекратил существование, а в 2009-м предприниматели приобрели права на его название и решили превратить в марку роскошных сумок.
И все бы ничего: возрождение забытых исторических марок — вполне обычная практика в индустрии роскоши. Но новые владельцы решили заодно присвоить себе и три столетия мастерства, поставив на изделиях дату 1717.
Goyard, чья собственная история восходит к 1853 году, счел это недобросовестной конкуренцией и отправился в суд еще в 2012-м. Дело дошло даже до Суда Европейского союза, который подтвердил, что вымышленная историческая преемственность может вводить потребителя в заблуждение относительно качества и престижа товара. И вот теперь французский суд поставил окончательную точку.
Самое любопытное здесь — признание юридически значимым того, о чем в индустрии роскоши предпочитают говорить исключительно в рекламных текстах: история и передаваемое из поколения в поколение мастерство являются частью ценности вещи. И если 300 лет традиций можно превратить в основание для высокой цены, то за их отсутствие, оказывается, тоже можно привлечь к ответственности.