«300 лет истории нельзя просто купить вместе с красивым названием»

Самое любопытное здесь — признание юридически значимым того, о чем в индустрии роскоши предпочитают говорить исключительно в рекламных текстах: история и передаваемое из поколения в поколение мастерство являются частью ценности вещи. И если 300 лет традиций можно превратить в основание для высокой цены, то за их отсутствие, оказывается, тоже можно привлечь к ответственности.