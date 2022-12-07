Новогодний отдых в Крыму обойдется дешевле, чем на Кубани

Средняя стоимость путевки в санаториях полуострова в новогодние праздники оценивается в 10,3 тыс. руб. Об этом сообщает портал Санатории-России.рф. Сервис бронирования представил рейтинг популярности отдыха в санаториях российских регионов за девять месяцев 2022 года и сравнил стоимость стандартной путевки в ведущих курортных территориях России.

Возглавила рейтинг Кубань, обошедшая по популярности среди россиян Крым и Ставрополье. При этом новогодний отдых в санаториях полуострова обойдется дешевле, чем в других регионах.

Так, новогодняя путевка в санатории Крыма при заезде на три дня и две ночи с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года обойдется в среднем в 10,3 тыс. руб., включая проживание, лечебные процедуры и питание за исключением новогоднего банкета. Для сравнения, новогоднее празднование в здравницах Краснодарского края стоит 15,1 тыс. руб., Ставрополья — 15,2 тыс. руб., а Московской области — 14,8 тыс. руб.

Также, по данным сервиса бронирования, популярностью в 2022 году пользуются санатории Московской области и Башкирии — эти регионы заняли четвертое и пятое места соответственно.

Дмитрий Нестеренко

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