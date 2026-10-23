Песков: эвакуация в Алешках может занять несколько дней

«Сейчас я не буду ничего прогнозировать, но это как минимум несколько дней, конечно»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Я не буду сейчас вдаваться в детали. Если эта информацию подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством»,— подчеркнул Дмитрий Песков.