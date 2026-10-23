Песков: эвакуация в Алешках может занять несколько дней
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эвакуация населения из Алешек Херсонской области, где огонь будет прекращен с 29 октября, займет как минимум несколько дней. Сроки перемирия военные все еще согласовывают, отметил он.
«Сейчас я не буду ничего прогнозировать, но это как минимум несколько дней, конечно»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Я не буду сейчас вдаваться в детали. Если эта информацию подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством»,— подчеркнул Дмитрий Песков.
Белый дом сообщил, что при участии первой леди США Мелании Трамп Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Жители города, который находится на передовой, столкнулись с нехваткой чистой воды, еды и лекарств. По последним данным, там проживают около 2 тыс. человек, в основном — пожилые люди.