Песков: сроки прекращения огня в Алешках согласуются
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военные согласовывают сроки прекращения огня в Алешках Херсонской области, чтобы обеспечить эвакуацию населения. Детали гуманитарной операции он раскрывать отказался.
«Сейчас уже военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в том месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию»,— сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, эвакуация займет несколько дней.
Белый дом сообщил, что при участии первой леди США Мелании Трамп Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Жители города, который находится на передовой, столкнулись с нехваткой чистой воды, еды и лекарств. По последним данным, там проживают около 2 тыс. человек, преимущественно пожилые люди.