Песков: сроки прекращения огня в Алешках согласуются

Белый дом сообщил, что при участии первой леди США Мелании Трамп Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Жители города, который находится на передовой, столкнулись с нехваткой чистой воды, еды и лекарств. По последним данным, там проживают около 2 тыс. человек, преимущественно пожилые люди.