В Краснодаре суд восстановил членство Сергея Лузинова в КПРФ

Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда отменила решение Первомайского районного суда об исключении Сергея Лузинова из КПРФ. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Сергея Лузинова исключили из КПРФ в феврале 2019 года. Он узнал об этом решении из сообщения на официальном сайте Краснодарского краевого отделения КПРФ. Причиной исключения назвали потерю связи с партией и неуплату членских взносов. При этом, как утверждает господин Лузинов, у него имелись копии платежных ведомостей и отметки об уплате партийных взносах в партбилете.

«После этого сообщения я долгое время пытался добиться получения каких-либо документов, подтверждающих мое исключение из партии. Меня не приглашали на заседание по рассмотрению моего персонального дела, не уведомляли о нем и не уведомляли об исключении из партии»,— сообщил господин Лузинов «Краснодарским известиям».

По словам господина Лузинова, документ был необходим, чтобы обжаловать решение. Из-за волокиты время для партийного обжалования выходило, и Сергей Лузинов попытался получить документы через суд.

В 2019 году суд первой инстанции постановил, что невыдача истцу документов для дальнейшего обжалования партийного решения незаконна. После этого Лузинов потребовал признать незаконным его исключение из партии и восстановить его права в партийном стаже. Суд первой инстанции эти требования поддержал. Краевой партийный орган подал апелляционную жалобу. Однако крайсуд принял решение оставить в силе решение первой инстанции о незаконном исключении Сергея Лузинова из КПРФ и восстановить его в партийных рядах.

Альбина Баразгова

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