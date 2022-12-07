Стрелок из Крымска, жертвами которого стали четверо мужчин, пытался убить бывшую жену и сына

Мужчина, застреливший четырех человек в Крымске, целился из охотничьего ружья в бывшую супругу и сына. В пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю рассказали подробности произошедшего.

Несколько лет назад мужчина развелся со своей женой. С того времени между ними долгое время продолжались судебные разбирательства по разделу имущества. Из-за этого между 66-летним мужчиной и его бывшей супругой, а также их родственниками и знакомыми появились неприязненные отношения. 24 ноября на очередном судебном заседании мужчине отказали в удовлетворении исковых имущественных требований.

После этого он взял свое охотничье ружье, которым владел законно, и в районе торгового центра «Славянский» на улице Синева выстрелил в свою 65-летнюю бывшую супругу, но она смогла скрыться. Однако в это время у ТЦ находились 69- и 61-летний мужчины, которые стали жертвами стрелка. Один из них погиб на месте, второй скончался 6 декабря в медучреждении.

После выстрелов у торгового центра пенсионер прибыл к многоквартирному дому, где жили его бывшая супруга и сын. Он зашел в офисное помещение на первом этаже здания, где работали родственники и близкие знакомые его зятя. В офисе стрелок убил 39-летнего сотрудника и 59-летнего мужа одной из сотрудниц. После этого он вышел на улицу и выстрелил в своего 35-летнего сына, находившегося на балконе на втором этаже дома. Однако сын успел укрыться в квартире и не пострадал. После этого подозреваемый вскрыл припаркованный у дома автомобиль, принадлежащий родственникам мужа его дочери, сел в него и покончил с собой.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю продолжает расследование уголовного дела в отношении стрелка об убийствах четырех местных жителей и покушении на убийство своего сына и бывшей супруги (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводятся генетические, медицинские, баллистические, химические, товароведческие и другие судебные экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

Татьяна Ручкина

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