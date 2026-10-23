Нефть марки Brent превысила $116 впервые с марта

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures к 18:15 мск торгуются на уровне $116,34 за баррель. Это на $3,17 (2,8%) выше закрытия предыдущей сессии. Отметку выше $116 Brent преодолела впервые с марта.