Нефть марки Brent превысила $116 впервые с марта
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures к 18:15 мск торгуются на уровне $116,34 за баррель. Это на $3,17 (2,8%) выше закрытия предыдущей сессии. Отметку выше $116 Brent преодолела впервые с марта.
Поддержку рынку оказывают опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке, что усиливает премию за геополитический риск в ценах на сырье. Участники торгов опасаются перебоев с поставками из ключевого нефтедобывающего региона.
Американский эталон WTI также демонстрирует рост. Декабрьские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на $2,72 (2,73%) — до $102,19 за баррель. Оба основных сорта нефти завершают неделю на высоких отметках.