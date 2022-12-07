С начала года на Кубани при пожарах погибли 165 человек

С начала года в Краснодарском крае зарегистрировали 8,9 тыс. пожаров, на которых погибли 165 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как сообщил замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кубани Дмитрий Божков, только за последние сутки в регионе произошло 25 пожаров, на которых погибли три человека — в Армавире и Тихорецком районе.

«Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушения правил установки и эксплуатации бытовых электроприборов и неисправность печного отопления»,— отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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