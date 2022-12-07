В Сочи осудили застройщиков за самовольное строительство жилого комплекса

В Сочи застройщиков жилого комплекса в Адлерском районе признали виновными в 18 эпизодах мошенничества и причинении имущественного ущерба при ведении незаконного строительства в совхозе «Южные культуры». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Приговор был вынесен в отношении Евгения Голоднюка и Андроника Устьяна. В суде было установлено, что в 2016 году начали строительство многоквартирного жилого дома в Адлерском районе Сочи, но при этом разрешения на данный вид строительства застройщики не имели. Кроме того, регистрацию своей деятельности мужчины не проводили. Компаньоны незаконно заключали договоры с гражданами, желающими купить квартиры в строящемся доме, поскольку не имели прав на данный вид деятельности. Дольщикам сообщали ложные сведения о правомерности строительства.

В 2017 году пятиэтажный дом, возведенный в совхозе «Южные культуры», был признан самостроем. В 2018 году был завершен снос здания. В отношении Евгения Голоднюка и Андроника Устьяна возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (18 эпизодов) и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (мошенничество и причинение имущественного ущерба).

В суде мужчины частично признали свою вину. Адлерский районный суд назначил Андронику Устьяну наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 4 года и 6 месяцев, Евгению Голоднюку — на срок 6 лет. Апелляционная инстанция поддержала решение суда. Приговор вступил в законную силу. Иски потерпевших о возмещении материального вреда будут рассмотрены в гражданском судопроизводстве.

Анастасия Донскова

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