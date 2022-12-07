Трое арестованных по делу о теракте на Крымском мосту привели доводы своей невиновности

Трое арестованных фигурантов дела о теракте на Крымском мосту привели в суде доводы о том, что непричастны к организации взрыва. На заседании Басманного суда Москвы, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемым, они отметили, что осуществляли коммерческую деятельность, сообщает ТАСС.

Гендиректор ООО «ТЭК 34» Олег Антипов заявил в суде, что с обвиняемым гендиректором ООО «Экстра» Александром Былиным познакомился только 7 декабря, на заседании суда. При этом ранее с компанией было осуществлено более 600 рейсов. Он заявил, что у него не было оснований полагать, что в грузе может быть взрывчатое вещество, поскольку он прошел таможенный контроль и был законным. Он подчеркнул, что исключил связь через интернет, обратив внимания заказчиков рейса на то, что связь нужно держать по сотовой связи, чем остановил данные сотрудников спецслужб Украины. Он утверждает, что через две минуты после того, как понял, что, возможно, машина его компании причастна к теракту, сам обратился в ФСБ.

Он подчеркнул, что в материалах дела нет доказательств его причастности к теракту. С ним не проходит никаких следственных действий, хотя он готов давать еще показания. Антипов отметил, что в материалах указано, что он нашел автомобиль по поручению Былина, однако он не является его руководителем, это было коммерческое предложение.

«Также в материалах говорится, что я подготовил документы на перевозку груза. Это неправда. Моя фирма не занимается подготовкой документов, я не имею права готовить документы к грузам, документы нигде не прикреплены. В момент преступления я находился в Петербурге, а автомобиль выезжал из Армавира, я физически составить какие-то документы, поставить на них какую-то печать не мог»,— отметил Олег Антипов.

Сам же Былин также отмечет, что невиновен, а его адвокат просит смягчить ему меру пресечения. Обвиняемый подчеркнул, что не знает никого из арестованных, просто дал контактный номер телефона. Защита Былина отмечает, что он осуществлял обычную коммерческую деятельность, подчеркивая, что доказательств о попытке уничтожения данных нет.

«Все показания Былина согласуются с другими допрошенными по делу, что доказывает его непричастность к преступлению, ничего нет противозаконного в предоставлении данных логиста и предоставлении транспортного средства»,— отметил адвокат.

Защита также говорит о невиновности индивидуального предпринимателя Дмитрия Тяжелых. Его адвокаты отметили в суде, что оснований содержания его под стражей нет.

Александра Былина и Дмитрия Тяжелых Басманный суд Москвы отправил под арест в середине октября. Они подали жалобу, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для освобождения фигурантов дела из СИЗО, где они должны были содержаться до 8 декабря.

Татьяна Ручкина

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