Расследовать конфликт подростка и мужчины в Краснодаре будет следственный комитет

В связи с общественным резонансом по инициативе следственного управления СКР по Краснодарскому краю полиция передала в ведомство материалы дела о конфликте между мужчиной и подростком в подъезде многоквартирного дома в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь с ребенком и его законным представителем работает следователь. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также сотрудники следственного отдела устанавливают очевидцев и все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время ведомство проведет проверку в отношении мужчины. По ее окончании будет принято процессуальное решение.

Днем 6 декабря 2022 года в подъезде многоквартирного дома мужчина встретил своего соседа — 13-летнего мальчика. По его мнению, именно этот подросток регулярно стучит в его входную дверь. Между мужчиной и ребенком произошла драка. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому, ссадину нижней губы, в области шеи и ушиб левого бедра.

Татьяна Ручкина

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