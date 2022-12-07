Агрофирма из Ейского района оспаривает земельную сделку с Агрокомплексом им. Ткачева

Агрофирма «Должанская» из Ейского района Кубани обратилась в суд с иском к выселковскому Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева о признании недействительным договора субаренды части участка из земель сельхозназначения площадью 428,6 га.

Согласно материалам дела и данным публичной кадастровой карты Росреестра, речь идет о земельном участке в станице Должанской.

Руководитель агрофирмы «Должанская» Владимир Василенко сообщил «Ъ-Кубань», что собственником участка является Должанское сельское поселение Ейского района. О подробностях спора он предпочел не распространяться. Оперативный комментарий от выселковского агрокомплекса изданию получить не удалось.

Предварительные слушания назначены на 8 февраля следующего года.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram