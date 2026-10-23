Опубликован юбилейный выпуск рейтинга «Три миссии университета»
Представлен десятый выпуск Московского международного рейтинга «Три миссии университета». В него вошли 2 тыс. университетов из 111 стран. По представленности вузов в рейтинге лидируют США (261), Китай (258) и Россия (151).
На первое место впервые с 2023 года вернулся Гарвардский университет, сместив Массачусетский технологический институт (MIT), который теперь находится на второй строчке. Далее следуют британские университеты — Оксфорд и Кембридж, занявшие третье и четвертое места соответственно. Как и годом ранее, в первой двадцатке новых участников не появилось.
В 2026 году в списке 2 тыс. лучших университетов мира представлено на пять российских вузов меньше, чем год назад,— 151 вместо 156. При этом большинство из них показали отрицательную динамику. В топ-100 рейтинга вошли три российских университета. МГУ им. М. В. Ломоносова сохранил 17-е место, Санкт-Петербургский государственный университет занял 48-е место, Московский физико-технический институт расположился на 63-м месте. В топ-300 два вуза смогли улучшить положение: Новосибирский государственный университет поднялся с 238-го на 233-е место, и МГТУ им. Н. Э. Баумана продвинулся на три пункта, заняв 287-ю строчку.
Глава Ассоциации составителей рейтингов, советник президента Российского союза ректоров, заместитель председателя общественного совета при Минобрнауки РФ Дмитрий Гришанков отметил, что вузы стран БРИКС постепенно наращивают присутствие в рейтинге лучших университетов мира. «Университеты БРИКС поступательно сокращают отставание от университетов Европы и Северной Америки. Два года назад по удельной величине исследовательского бюджета вузы Глобального Юга в среднем отставали от результата университетов Глобального Севера на 17%. В свежем выпуске исследования разрыв почти полностью нивелировался — сегодня разница составляет всего 3%. Среди стран БРИКС весомый вклад в сокращение разрыва внесли Индия и Бразилия — прирост удельного исследовательского бюджета у университетов этих государств в обоих случаях составил 12%», — сказал Дмитрий Гришанков.
27 октября 2026 года в 11:00 по Москве состоится вебинар о результатах рейтинга «Три миссии университета». Эксперты RAEX подробно расскажут, как составляется рейтинг, разберут ключевые тенденции нового выпуска и продемонстрируют аналитический функционал обновленной базы данных глобальных университетов.
Справка о рейтинге «Три миссии университета»
Московский международный рейтинг вузов — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные (включая публичные отчеты университетов), а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.
Формирование рейтинга инициировано Российским союзом ректоров в соответствии с поручением президента России В. В. Путина. Оператор рейтинга — Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР), членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры.
Пилотная версия Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» была опубликована в декабре 2017 года. Рейтинг успешно прошел независимый аудит компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящей в глобальную сеть PwC.
В 2025 году в рейтинг вошли 2 тыс. университетов из 112 стран мира, в том числе 156 от России. О результатах рейтинга прошлого года читайте в новости на сайте RAEX.