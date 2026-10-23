Опубликован юбилейный выпуск рейтинга «Три миссии университета»

В 2026 году в списке 2 тыс. лучших университетов мира представлено на пять российских вузов меньше, чем год назад,— 151 вместо 156. При этом большинство из них показали отрицательную динамику. В топ-100 рейтинга вошли три российских университета. МГУ им. М. В. Ломоносова сохранил 17-е место, Санкт-Петербургский государственный университет занял 48-е место, Московский физико-технический институт расположился на 63-м месте. В топ-300 два вуза смогли улучшить положение: Новосибирский государственный университет поднялся с 238-го на 233-е место, и МГТУ им. Н. Э. Баумана продвинулся на три пункта, заняв 287-ю строчку.