WSJ сообщил о переходе 161 тысячи гектаров земель украинских аграриев под управление «Агрокомплекса» с начала СВО

The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что с начала российской военной операции на Украине свыше 400 тыс. акров (более 161,8 тыс. га) земель трех украинских агрокомпаний перешли под управление «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, принадлежащего семье бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, пишет Ъ.

Земля, принадлежавшая компании HarvEast Holding (100 тыс. акров в Донецкой области) по праву аренды, была передана кубанской компании, как заявил исполнительный директор украинского агропредприятия Дмитрий Скорняков.

О потере еще 50 тыс. акров сельхозугодий американскому изданию заявил исполнительный директор компании «Нибулон» Андрей Вадатурский. В компании Agroton Public Ltd. сообщили, что потеряли управление над 250 тыс. акров земель в Луганской области.

Как отмечает «Ъ», по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, активы, расположенные в новых регионах, могут быть переданы под юрисдикцию России.

В АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева комментировать «Ъ-Кубань» данную ситуацию отказались. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 1993 году в Выселковском районе Краснодарского края. Смешанное сельское хозяйство является основным видом деятельности предприятия. Выручка компании в 2021 году составила 71,8 млрд руб. чистая прибыль — 8,6 млрд руб. В перечне недвижимости, на которую зарегистрированы права аренды или собственности фирмы, сведения о подконтрольных участках в регионах, вошедших в состав РФ в ходе СВО на Украине, не представлены.

По данным BEFL, в 2022 году земельный фонд кубанского предприятия составил 818 тыс. га. Его стоимость оценивается в 152,1 млрд руб. В сентябре текущего года структуры «Агрокомплекса» выкупили 200 тыс. га земли ростовского агрохолдинга «Юг Руси». По оценке «Совэкона», ориентировочная стоимость сделки составила 20–30 млрд руб. из расчета 100–150 тыс. руб. за 1 га.

Бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ в период с 2015 по 2018 годы. До этого он руководил администрацией Краснодарского края с 2001 по 2015 годы. Под действием западных санкций бывший губернатор Кубани находится с 2014 года.

Анастасия Донскова

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