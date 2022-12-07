Движение по обеим полосам авточасти Крымского моста планируют открыть в марте

В марте на автомобильной части Крымского моста планируют завершить основные работы, что позволит открыть движение по обеим сторонам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram.

«После окончания работ на правой части перешли на левую. Уже организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1200 тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов»,— отметил Марат Хуснуллин.

Он также поручил увеличить на мосту количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд. Также обсудили план-график и ход работ по ремонту железнодорожной части моста.

5 декабря по Крымскому мосту за рулем автомобиля проехал президент Владимир Путин. По дороге Марат Хуснуллин доложил главе государства о ремонтных работах на месте теракта. Президент также пообщался со строителями.

Татьяна Ручкина

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