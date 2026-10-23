«Русснефть» получила рассрочку на уплату задолженности в 10 млрд рублей

Выручка от реализации нефти за рубежом выросла до 115,07 млрд руб., что в 1,5 раза больше показателя прошлого года. На внутреннем рынке выручка от реализации нефти сократилась более чем на 40% — до 54,64 млрд руб., а от реализации природного и попутного газа увеличилась в 1,5 раза — до 3,41 млрд руб.