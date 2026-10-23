«Русснефть» получила рассрочку на уплату задолженности в 10 млрд рублей
«Русснефть» получила возможность в рассрочку оплатить налоговую задолженность в размере 10 млрд руб. Рассрочка действует до 12 октября 2028 года. Это следует из отчетности компании по РСБУ.
За 9 месяцев 2026 года чистая прибыль «Русснефти» по РСБУ составила 22,32 млрд руб. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 5,13 млрд руб. Выручка компании составила 176,21 млрд руб. Себестоимость сократилась до 119,78 млрд руб. (-9,4%).
Выручка от реализации нефти за рубежом выросла до 115,07 млрд руб., что в 1,5 раза больше показателя прошлого года. На внутреннем рынке выручка от реализации нефти сократилась более чем на 40% — до 54,64 млрд руб., а от реализации природного и попутного газа увеличилась в 1,5 раза — до 3,41 млрд руб.
Краткосрочная задолженность «Русснефти» по налогам и сборам, по данным на 30 сентября, достигла 25,26 млрд рублей. В конце 2025 года показатель составлял 11,28 млрд руб. Отложенные долгосрочные налоговые обязательства с конца 2025 года увеличились с 42,16 млрд руб. до 44,89 млрд руб.