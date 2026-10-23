Американский клуб оказался в центре скандала из-за «нацистского символа»

Изначально дизайнеры хотели отметить 60-летие первого сезона клуба в НФЛ. Тогда сокол на эмблеме клуба выглядел почти так же, как и на скандальном изображении. С той разницей, что черный сокол был изображен на белом фоне. На вызвавшем споры изделии дизайнеры оставили хищную птицу посередине на белом поле, но по краям добавили две красные полосы. У многих людей возникли ассоциации с символикой нацистов.