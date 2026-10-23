Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
Спорт

Американский клуб оказался в центре скандала из-за «нацистского символа»

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) «Атланта Фэлконс» попал в скандал из-за изображения символа команды в социальных сетях, сообщает телеканал FOX. На нем появился черный сокол на фоне красных и белых полос, похожий на эмблемы, которые использовала нацистская Германия.
Изначально дизайнеры хотели отметить 60-летие первого сезона клуба в НФЛ. Тогда сокол на эмблеме клуба выглядел почти так же, как и на скандальном изображении. С той разницей, что черный сокол был изображен на белом фоне. На вызвавшем споры изделии дизайнеры оставили хищную птицу посередине на белом поле, но по краям добавили две красные полосы. У многих людей возникли ассоциации с символикой нацистов.
В «Атланте» поспешили откреститься от всех обвинений. В команде пояснили телеканалу NBC, что речь шла исключительно об изображении для социальных сетей, а не о смене официального логотипа. После скандала клуб заменил аватар на изображение красного шлема.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент