На Кубани начали проверки обстоятельств пожаров, при которых погибли три женщины

В Армавире и Тихорецке начались следственные проверки по факту пожаров в жилых домах, в результате которых погибли три женщины. Сведения об этом распространила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что в Армавире в ночь на 7 декабря 2022 года в хозпостройке одного из домовладений на проезде Пограничном произошло возгорание. Соседи вызвали пожарных. После локализации огня на месте было обнаружено тело 63-летней женщины и ее знакомой, личность которой не установлена. В качестве возможной причины пожара называют короткое замыкание.

Еще один пожар произошел в станице Хоперской в районе Тихорецка 7 декабря около 07:00 в частном доме на улице Ленинской. После ликвидации огня на месте обнаружили тело 85-летней жительницы дома. Причины пожара не установлены.

В рамках проверки назначены необходимые экспертизы. По окончании расследования будут приняты процессуальные решения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram