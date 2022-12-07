На Кубани в этом году в два раза упали продажи новых легковых авто

В Краснодарском крае продажи новых легковых автомобилей в 2022 году сократились на 59%. Об этом сообщил «Автостат».

За 11 месяцев 2022 года на Кубани продали 26,1 тыс. новых машин. В прошлом году за это же время было продано 64,3 тыс. автомобилей. Продажи упали и в соседних регионах — в Ростовской области на 57%, в Ставропольском крае — на 55%.

Были зафиксированы падения продаж среди грузовых автомобилей. В Краснодарском крае за этот период продали 2,3 тыс. грузовиков. В прошлом году за 11 месяцев продали 2,4 тыс. грузовых авто. Это на 4% больше, чем в этом году. В Ставропольском крае и Ростовской области падение продаж грузовиков составляет 10%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по август продажи легковых автомобилей упали на 60,7%, до 410 548 штук.

Альбина Баразгова

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