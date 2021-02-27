Обострение ситуации в Армении, санкции за оскорбление ветеранов, новая система слежки в метро Чем запомнилась неделя 22–27 февраля: цифры, цитаты и факты

Отставки и назначения

После увольнения заместителя главы Генштаба Армении Тирана Хачатряна ведомство потребовало отставки премьера Никола Пашиняна. Затем был уволен глава Генштаба Оник Гаспарян, в Ереване начались массовые митинги.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен руководителем нового Координационного центра при правительстве России.

Совет директоров «Газпрома» переизбрал Алексея Миллера председателем правления на пять лет.

Сергей Миронов избран председателем объединенной партии «Справедливая Россия — за правду».

Новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет Евгений Лукьянов.

Корпорация Suzuki Motor объявила об уходе Осаму Судзуки с поста председателя совета директоров.

Инициативы недели

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий лишение свободы за распространение ложных сведений о ветеранах ВОВ, а также за унижение их чести и достоинства.

Власти Москвы установят на 85 станциях метро мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания».

Центральный научно-исследовательский институт связи по заказу Россвязи изучит возможность внедрения в России системы идентификации пользователей интернета с привязкой к номеру телефона.

Минэкономики предлагает страховщикам оплачивать умышленные ошибки управленцев.

Минфин включил в структуру Фонда национального благосостояния иену и юань.

Общеевропейские сертификаты о вакцинации от коронавируса могут быть запущены в ЕС в ближайшие три месяца.

Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе.

По букве закона

Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в том числе на митингах.

Нижегородский суд приговорил бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки.

В Башкирии задержали вице-премьера республики, министра ЖКХ Бориса Беляева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала отправили под домашний арест после гибели трех человек при обрушении на предприятии.

В Тбилиси арестован лидер партии Михаила Саакашвили Никанор Мелия, что спровоцировало общенациональную манифестацию.

Цифры недели

На 10–30% в разных регионах России выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами за время пандемии.

На 39,9%, до 18,99 трлн руб., вырос госдолг России в 2020 году.

В 2020 году количество заведений общепита в 15 городах-миллионниках России выросло на 8,9%, до 65 тыс. точек.

9,7% российских компаний готовятся к закрытию, по данным аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

707 млрд руб. составил отток рублевых вкладов свыше одного года за 2020 год, по данным ЦБ РФ.

На 17% выросло количество выявленных в России фальшивых денег.

Минздрав России вдвое снизил предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V» — до 866 руб. 81 коп. за два компонента.

На 40% увеличилось в 2020 году количество семейств вирусов, атакующих программное обеспечение на базе Linux.

Цитаты недели

«Был Мавроди и МММ, для меня биткойн — это синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это абсолютная случайность, и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно» (глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24).

«Дипломатическая служба очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной очень и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты» (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кадры, на которых российские дипломаты выбирались из КНДР в РФ на дрезине).

«Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня» (президент Белоруссии Александр Лукашенко о транзите власти в стране) .

. «Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью» (председатель КНР Си Цзиньпин на национальной конференции по борьбе с бедностью).

Сделки недели

Инвестиционный фонд председателя партии «Новые люди» основателя компании Faberlic Алексея Нечаева стал обладателем 100% акций Sports.ru.

АО «Агентство "Роспечать"» передало свои розничные сети киосков в регионах другим дистрибуторам, в том числе компании «Антарес».