Общепит показался растущим

Коронакризис не помешал операторам рынка общепита открывать новые заведения. По итогам 2020 года, как выяснили в 2ГИС, в городах-миллионниках общее количество точек увеличилось на 9%. Наибольшую динамику показали суши-бары, пекарни и пиццерии. Но эксперты не доверяют этой статистке, настаивая, что рост может быть обусловлен особенностями учета: рестораторы зачастую не удаляют с карт информацию о закрывшихся объектах и даже клонируют свои заведения.

В 2020 году количество заведений общепита в 15 городах-миллионниках выросло на 8,9%, до 65 тыс. точек, говорится в исследовании сервиса 2ГИС. Для сравнения: в 2019 году прирост составил 31,6%, до 59 тыс. объектов. Самую активную динамику по открытиям новых заведений в 2020 году показали заведения, изготавливающие суши (35%), пекарни (30%) и пиццерии (22,2%). Количество ресторанов за год увеличилось менее чем на 2%, столовых — на 1,36%, баров — на 1,2%, констатируют в 2ГИС.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, рост обусловлен «аномалиями, связанными с учетом». Так, например, рестораторы зачастую не заинтересованы удалять с карт информацию о закрытых заведениях. Рынок общепита признали одной из пострадавших из-за пандемии отраслей, и, чтобы получить господдержку, многие предприятия отрасли сменили код ОКВЭД на деятельность ресторанов и кафе, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. В ГК «Шоколадница» (управляет одноименными кофейнями, сетями «Кофе Хауз» и «Ваби-Саби») считают, что рост может быть обеспечен в том числе и ротацией участников рынка. Кроме того, добавляет господин Бурмистров, сейчас существует проблема клонирования ресторанов, особенно у агрегаторов доставки, когда по одному и тому же адресу располагаются несколько объектов, которые работают под разными юрлицами.

«На месте закрывшихся крупных заведений сейчас нередко открываются несколько небольших, 2ГИС не может все это отсеять. Эти факторы вместе дали количественный прирост, которого на самом деле не произошло»,— комментирует господин Бурмистров.

По данным аналитиков, картина на рынке общепита отличается в зависимости от города. Так, в Москве в первый кризисный год больше всего открывались пекарни — их число выросло до 957 точек, что больше почти на 60% год к году. Самым динамичным по открытию новых точек стал Волгоград, где также активнее всего открывались пекарни: их число увеличилось на 42,5% год к году, до 208 заведений. В Петербурге чаще открывались заведения кулинарии: их прирост составил почти 60%, до 282 точек. В Казани рост рынка общепита обеспечили точки, продающие кофе навынос, год к году их количество выросло более чем на 64%, до 135. Ростов-на-Дону показал наименьшую динамику: там количество всех точек общепита выросло менее чем на 1,5%, до 2,3 тыс. В этом городе также активнее прочих открывались пекарни, кулинарии и суши-бары.

Заведения, специализирующиеся на суши и роллах, получают значительную часть выручки за счет доставки, объясняют в «Шоколаднице». Такие компании отмечают свои дарк китчены на онлайн-картах, чтобы наращивать свое присутствие, говорит исполнительный директор Restcon Андрей Петраков. Пекарни и суши-бары показали высокий уровень устойчивости к произошедшему кризису из-за смежности формата с ритейлом, уверен Михаил Бурмистров.

Как ранее оценивали в Infoline, рынок общепита РФ в денежном выражении мог сократиться по итогам 2020 года на 35%, до 1,6 трлн руб. год к году. По прогнозам NPD, трафик в ресторанах и кафе даже в 2021 году останется ниже, чем в докризисном 2019 году. Михаил Бурмистров, впрочем, констатирует, что массовых закрытий рестораторам удалось избежать и прогнозы о сокращении заведений на рынке общепита на 20% пока не сбылись.

Никита Щуренков