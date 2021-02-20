Цех не выдержал реконструкции

На Норильской обогатительной фабрике «Норникеля» произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха, находившиеся на реконструкции. Восемь работников подрядной организации, которые проводили там ремонт, оказались под грудой обломков. Один рабочий погиб, пятеро госпитализированы, судьба еще двух остается неизвестной. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Организованная прокуратурой проверка установит, какие меры и насколько оперативно принимались местными подразделениями Ростехнадзора и госинспекции труда, чтобы предотвратить ЧП.

Инцидент на обогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей» (входит в ГМК «Норникель») произошел в 4:15 утра по местному времени. Частично рухнуло здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха, где работала бригада из восьми человек. По предварительным данным МЧС, площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м.

Фото: МЧС России

К месту аварии были стянуты несколько экипажей спасателей, кинологические расчеты, более полусотни единиц техники, многочисленные кареты скорой помощи.

Работать приходилось при –40°С, на холодном, пронизывающем ветру, в условиях опасности повторного обрушения.

Время от времени на месте спасательной операции приостанавливали работу техники и объявляли минуты тишины.

Двое строителей смогли самостоятельно выбраться из груды камней и железа. Четырех рабочих достали из-под обломков спасатели. По дороге в больницу, где их ждала бригада дежурных врачей, один из спасенных рабочих скончался. Неопределенной остается судьба еще двух человек. Чтобы определить места, где могут находиться люди, завалы обследуют при помощи тепловизоров. По словам начальника Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрея Саенко, группировка спасателей, работающих на объекте, увеличилась до 213 человек и 59 единиц техники. «Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле, глава Красноярского края Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции»,— передает telegram-канал правительства региона. Фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ, сообщили в «Норникеле».

Чем вызвано обрушение, установит следствие. Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Как рассказала старший помощник руководителя управления Ольга Шаманская, ранее при обследовании галереи дробильного цеха фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания. Руководство предприятия приняло решение о проведении строительно-ремонтных работ и 8 февраля подрядчик — ООО «Норильскникельремонт» — приступил к работам по укреплению несущих опор и перекрытий.

«Аппаратом прокуратуры края проводятся проверки в управлении Ростехнадзора и госинспекции труда на предмет того, какие ими контрольные мероприятия были выполнены либо недовыполнены для того, чтобы сделать выводы о наличии или отсутствии нарушений»,— сообщил Роман Тютюник, возглавляющий прокуратуру Красноярского края. Кроме того, ведомством, по словам его сотрудников, принимаются меры по неповторению подобной ситуации. «Уже сегодня будут вызваны руководители всех структурных подразделений "Норникеля" для объявления предостережения о недопустимости нарушения промышленной безопасности»,— сказал прокурор города Владимир Большунов.

Норильская обогатительная фабрика (НОФ) принадлежит ООО «Медвежий ручей», которое с 2017 года управляет всеми активами, входящими в Южный кластер «Норникеля». НОФ перерабатывает весь объем вкрапленных руд рудника «Заполярный», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений. В 2019 году на НОФ переработала 7,5 млн тонн руды при мощности 9,3 млн тонн в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Медвежий ручей» в 2019 году получило 55,9 млрд руб. выручки и 21,3 млрд руб. чистой прибыли. С августа 2017 года компанию возглавляет Анатолий Михайлов.

Константин Воронов, Дарья Решетникова, Новосибирск