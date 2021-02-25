Количество выявленных в 2020 году фальшивых денег выросло на 17%

Количество выявленных в банковской системе России в 2020 году фальшивых денег увеличилось по сравнению с 2019 годом на 16,8%, с 41,4 тыс. до 48,3 тыс. Их сумма составила 179,2 млн руб., что на 13,5% больше, чем в 2019 году (157,9 млн руб.), следует из данных Банка России.

В 2020 году продолжился начавшийся в 2019 году рост количества выявленных фальшивых банкнот. До этого в течение четырех лет их количество последовательно снижалось. Соотношение количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении в 2020 году осталось стабильно низким и составило семь подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении. Доля выявленных поддельных банкнот осталась на уровне 2018 и 2019 годов.

Количество поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб. увеличилось по отношению к 2019 году на 17,6%, до 33,7 тыс. с 28,7 тыс. Соответственно, в 2020 году увеличилась и доля пятитысячных купюр в общей стоимости по номиналу выявленных поддельных дензнаков — до 94% с 91% в 2019 году.

При этом среди банкнот номиналом от 100 руб. до 2 тыс. руб. в 2020 году количество подделок снизилось. Больше всего, в два раза, сократилось выявление банкнот номиналом 100 руб., 500 руб. и 2 тыс. руб. Поддельных тысячерублевых купюр было выявлено на 13% меньше, чем в 2019 году (7,5 тыс. против 8,6 тыс.). Они продолжают удерживать второе место после пятитысячных по популярности у фальшивомонетчиков.

Количество поддельных иностранных денег снижается четвертый год подряд. После достижения пика в 2016 году (4546 штук) за четыре года их количество уменьшилось в 2,6 раза — до 1730 в 2020 году. За год снижение составило 27% после уменьшения в 2019 году на 8%.