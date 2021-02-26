Лукашенко: ни один мой ребенок не будет президентом Белоруссии после меня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране. Ранее сегодня старший сын президента Виктор Лукашенко, который работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, был избран на пост президента комитета.

«Много ж вы слышите разговоров: транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня»,— сказал Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК (цитата по «Белта»).

Он отметил, что его сын — Виктор — при избрании главой НОК не будет государственным служащим. «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями»,— сказал президент Белоруссии.

На пост главы НОК изначально было выдвинуто две кандидатуры — Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко. Вице-президентом НОК переизбран Дмитрий Довгаленок.

В декабре 2020 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ввел санкции против руководства НОК, в том числе Виктора Лукашенко. Одновременно приостановлено финансирование белорусского НОК со стороны МОК и рассматривается вопрос лишения Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. При этом о каких-либо ограничительных мерах по отношению к спортсменам речь не идет. Расследование МОК в отношении руководства НОК Белоруссии инициировано жалобами спортсменов на притеснения из-за несогласия с результатами выборов.

Подробнее о санкциях МОК — в материале “Ъ” «Александра Лукашенко наказали по олимпийской линии».