«Взбодрить и взъерошить политическую систему»

В Москве прошли съезды партий «Справедливая Россия» (СР), «За правду» и «Патриоты России», на которых они приняли решение об объединении в новую левопатриотическую партию «Справедливая Россия — За правду», избрали руководящие органы и утвердили обновленную партийную символику. При этом «За правду» и «Патриоты» самоликвидировались, а их члены вошли в СР. Объединенная партия рассчитывает занять второе место на предстоящих в сентябре этого года выборах в Госдуму.

Объединительный манифест лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали еще 28 января. А чтобы оформить объединение юридически, все три партии 22 февраля собрались на съезды, которые проходили одновременно в разных помещениях московского Центра международной торговли.

В начале съезда СР господин Миронов взбодрил делегатов, зачитав приветственное обращение президента России Владимира Путина, который пожелал объединенной партии «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Затем лидер СР выступил с докладом, в котором представил контуры предварительной предвыборной программы.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Наша программа всегда была не каким-то формальным, а рабочим документом. Каждое предложение в ней — это, по сути, законопроект, который депутаты фракции будут продвигать в Государственной думе»,— сказал Сергей Миронов. Он также пообещал, что культура всегда была и будет приоритетом партии, а одной из главных целей объединенной организации назвал преодоление бедности в стране. Кроме того, лидер СР считает, что необходимо ликвидировать Пенсионный фонд России и организовать выплату пенсий как нормальный бюджетный процесс. Также, по его мнению, нужно упразднить Фонд обязательного медицинского страхования.

Тем временем в другом зале представители партии «За правду» один за другим рассказывали, что их организация непременно привнесет свежую кровь в закостеневшую российскую политическую систему.

«Мы единственная по-настоящему новая, энергичная, агрессивная, интеллектуально обеспеченная часть российской политики»,— уверял делегатов писатель Захар Прилепин.

Он сообщил, что на его памяти за последние 30 лет появлялись и исчезали сотни партий, но за судьбу партии «За правду» он спокоен, ведь ее цель — создание главной лево-патриотической организации в России.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Член политсовета партии «За правду» политолог Сергей Михеев рассказал еще об одной цели: «Постараться сделать так, чтобы закон и правда приближались друг к другу. Я не строю иллюзий по поводу того, что закон и правда могут совпасть полностью. И тем не менее на одном полюсе юридизм неживой, а с другой стороны — живая энергия правды, которая у каждого человека в душе клокочет. Для того, чтобы общество развивалось, надо попытаться эти вещи сблизить. Может быть, на стыке появится та самая справедливость, о которой люди говорят».

Политолог Сергей Михеев Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Советник председателя партии, актер и режиссер Иван Охлобыстин поднял сразу несколько важных вопросов: от падения престижа высшего образования до проблем экологии. «Ядовитая плесень уже близко», а значит, «нельзя быть равнодушным, надо убедить людей поучаствовать в выборах», описал он первоочередные задачи партии. Правда, после этого господин Охлобыстин вдруг заявил, что многопартийная система — это чушь.

«Нужна одна партия. Я не уверен, что она нужна»,— весьма парадоксально выразился оратор, вызвав смех в зале.

Но тут же исправился и сообщил, что одна партия все же нужна, и он надеется, что это будет партия «За правду» в сочетании со «Справедливой Россией» и «со всеми адекватно думающими людьми».

Иван Охлобыстин Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы живые, настоящие, у нас есть слово правды. Мы идем, чтобы взбодрить и взъерошить политическую систему. Стулья под депутатами Госдумы должны стать горячими»,— заявил первый зампред партии «За правду» Александр Казаков. Заодно он неожиданно откровенно рассказал, в чем его партия никогда не пойдет на компромисс с другими участниками объединительного процесса. Как оказалось, помимо идеологических моментов, речь идет и о лидере. «Сколько бы партий сегодня, завтра, послезавтра через год, через пять нет ни вошли в наше будущее лево-консервативное объединение, лидер у этой организации должен быть один, и это Захар Прилепин»,— заявил господин Казаков.

Это заявление явно расходилось с ранее достигнутыми договоренностями, согласно которым съезд должен был избрать председателем объединенной партии Сергея Миронова, а Захара Прилепина и Геннадия Семигина — ее сопредседателями.

Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом в президиуме новой партии члены «За правду» и «Патриотов России» займут только восемь из 25 мест. Впрочем, позже Александр Казаков пояснил “Ъ”, что имел в виду вожака, который поведет за собой сливающиеся партии, а договоренности по формальным должностям председателя и сопредседателей он не оспаривает.

Присоединяемые партии на своих съездах приняли решения о самоликвидации («Патриоты» сделали это в закрытом режиме), а их члены и руководство вступили в ряды новой организации, получившей полное наименование «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а сокращенное — «Справедливая Россия — За правду». Логотип СР сохраняет прежний вид, но название партии на нем становится длиннее. При этом партийные цвета изменятся с красно-желтых на красно-белые.

Дальнейшую работу представители трех партий продолжили вместе. Сюрпризов действительно не случилось: председателем был избран Сергей Миронов, а сопредседателями — Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Одновременно господин Семигин занял должность руководителя Центрального совета партии, а господин Прилепин возглавил Палату депутатов. Руководящие органы избраны на 2,5 года.

«Вместе с вами в этот сложный для страны период мы сможем сделать то, чего не смогли сделать до этого. И дело не во втором месте, за которое мы будем биться (на выборах в Госдуму в сентябре этого года.— “Ъ”), а в том, что мы должны привести такую замечательную команду, чтобы повлиять на ситуацию не только в Госдуме, а в целом по стране, чтобы в корне ее изменить»,— обратился к делегатам съезда Геннадий Семигин.

В то же время Захар Прилепин в разговоре с «РИА Новости» допустил возможность воссоздания партии «За правду» в прежнем виде в любой момент, потому что «все интеллектуальные и прочие структуры продолжают существовать». В частности, по его словам, даже после объединения «За правду» с СР и «Патриотами России» продолжат самостоятельное существование «Движение Захара Прилепина» и «Гвардия Захара Прилепина».

А если господину Прилепину поступит предложение возглавить созданную сегодня объединенную партию, он тоже готов это сделать.

Следующий съезд объединенной партии должен пройти в июне. На нем планируется выдвинуть списки кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму. Уже известно, что в федеральную часть партсписка войдут господа Миронов, Семигин и Прилепин. «Больше никого там не надо. Это для того, чтобы в территориальных группах у людей был интерес по распределению мандатов»,— ранее пояснял Сергей Миронов. По его словам, новая партия рассчитывает «минимум на второе место» в новой Госдуме и не исключает, что в дальнейшем потеснит «Единую Россию».

Ксения Веретенникова