Разброд и шатания снимут с экранов

Власти Москвы установят на 85 станциях метрополитена специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Они смогут распознавать, например, быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». В самом метро внедрение системы объясняют необходимостью дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы. Но камеры на экранах смогут также собирать данные о людях для маркетинговых целей, предупреждают эксперты.

Власти Москвы потратят 932 млн руб. на покупку и установку 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц, на 85 станциях Московского метрополитена, обнаружил “Ъ” на портале госзакупок. Из тендерной документации следует, что экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами. Победителя выберут 4 марта, все работы он должен завершить в декабре.

5 тысяч камер с функцией распознавания лиц работало в Московском метрополитене в 2020 году

В ГУП «Московский метрополитен» пояснили “Ъ”, что экраны нужны для информирования в экстренных ситуациях, оповещения об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также демонстрации справочной и коммерческой информации. «Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей»,— заверили в ГУПе.

Однако в техническом задании говорится, что каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления. Самый продвинутый функционал должен обеспечить «модуль определения поведения объектов». С его помощью планируется фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания». Разрабатываемая система должна интегрироваться c IT-системами метрополитена для передачи «метаданных от камеры о распознанном объекте».

Все вычисления будут происходить не в центре обработки данных, а непосредственно в камерах, в которых необходимы 2 Гб оперативной памяти и жесткий диск объемом 4 Гб, следует из документа. Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Также к системе подключат внешнюю рекламную платформу, чья принадлежность не уточняется.

Столичные власти начали активно развивать в метро систему видеонаблюдения полтора года назад: в ноябре 2019 года мэрия заказала 258 серверов, 105 компьютеров и систему хранения данных общей емкостью 9 петабайт на 1,2 млрд руб. В январе 2020 года был объявлен конкурс на 1,9 млрд руб. на поставку оборудования для системы распознавания лиц на транспорте. В августе 2020 года стало известно, что оператор сети Wi-Fi в метро «МаксимаТелеком» выиграл тендер стоимостью почти 1,4 млрд руб. на поставку 12 тыс. камер с функцией распознавания лиц, которые будут установлены в вагонах (см. “Ъ” от 5 августа 2020 года). Система должна была заработать уже в сентябре, но проект забуксовал, поскольку тендер провели позже запланированных сроков (см. “Ъ” от 2 сентября 2020 года).

Более серьезные планы по цифровизации метрополитена намечены на весну: проездную карту «Тройка» власти планируют сделать персонализированной, а проходить в метро можно будет в том числе по биометрии лица через систему распознавания лиц, которая до сих пор использовалась для отслеживания и задержания преступников.

По мнению экспертов, новая мультимедийная система, которую заказывает Московский метрополитен, предназначена в первую очередь для фиксирования и анализа поведения людей. «Например, это нужно для оперативного реагирования на опасные ситуации»,— объясняет источник на телекоммуникационном рынке. Решения, использующие аналитику непосредственно на камерах, по его словам, набирают популярность во всем мире, но в России пока широко не применяются. Судя по техническим документам, система нужна, чтобы в том числе собирать данные о пассажирах и предоставлять их рекламным агентствам для маркетинговых целей, добавляет глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Он сомневается, что у пассажиров будут получать согласие на сбор таких данных.

Никита Королев