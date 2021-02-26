Песков после возвращения дипломатов из КНДР на дрезине посетовал на суровость их работы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку ситуации с российскими дипломатами, которым пришлось толкать дрезину, чтобы добрать до границы КНДР и вернуться на родину. Он отметил, что дипломатическая служба, несмотря на внешнюю элегантность, на самом деле терниста и сложна.

«Наверное, лучше МИД это оценивать. Но, послушайте, дипломатическая служба очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной очень и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Так он ответил на просьбу прокомментировать кадры, на которых российские дипломаты выбирались из КНДР в РФ на дрезине.

Из-за ограничений, введенных на время пандемии коронавируса, добираться домой дипломатам пришлось на поезде, автобусе, а потом еще около километра на дрезине. Толкали дрезину сами сотрудники посольства. На российской погранстанции Хасан их встретили коллеги из МИДа и доставили в аэропорт Владивостока. Сейчас дипломаты и их семьи уже находятся в Москве.