Фонд основателя Faberlic Нечаева стал новым владельцем Sports.ru

Инвестиционный фонд председателя партии «Новые люди» основателя компании Faberlic Алексея Нечаева стал обладателем 100% акций Sports.ru, следует из сообщения на сайте издания.

«Наш инвестиционный фонд получит 100% в Sports.ru. Мы вели переговоры с 2019 года, чуть больше двух лет. Возникали разные конфигурации по инвестициям. В итоге сейчас завершили сделку по покупке этого интернет-издания»,— прокомментировал сделку Алексей Нечаев в разговоре с «Интерфаксом».

Фонд выкупил 100% акций у прежних владельцев — Германа Ткаченко (67,75% акций), Дмитрия Навоши (23,75%), Дмитрия Степанова (8%) и Юрия Дудя (0,5%). Основатели Sports.ru Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей.

В сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Международные проекты холдинга, Tribuna.com и Betting Insider, в сделку не входят и продолжат работать отдельно от Sports.ru. Команда издания продолжит работу в полном составе.