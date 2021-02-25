Глава «Открытия» сравнил биткойн с пирамидой МММ

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что биткойн не имеет реальной потребительской стоимости и схож с финансовой пирамидой МММ Сергея Мавроди. Цена биткойна начала активно расти и обновлять исторические рекорды с декабря 2020 года.

«Был Мавроди и МММ, для меня биткойн — это синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это абсолютная случайность, и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно»,— сказал господин Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

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21 февраля цена биткойна обновила исторический максимум, превысив $58 тыс. После чего стоимость перешла к снижению. По данным криптобиржи Binance на 15:55 мск 25 февраля, цена биткойна составляет $51,271 тыс.

Подробнее о росте биткойна — в материале “Ъ” «Биткойн пошел на второй круг».