Леонида Маркелова осудили, лишили и оштрафовали

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов осужден на 13 лет строгого режима, штраф в 235,2 млн руб. и лишен государственных наград. Суд счел доказанным получение господином Маркеловым взятки за лоббирование интересов птицефабрики «Акашевская» от ее владельца Николая Криваша под видом продажи акций ОАО «Тепличное». Фигуранткам Наталье Кожановой и экс-министру сельского хозяйства республики Ираиде Догушевой назначено восемь лет и три с половиной года соответственно. Осужденные и адвокаты назвали приговор незаконным и намерены его обжаловать.

Оглашение 400 страниц приговора Леониду Маркелову заняло неделю. В среду, 24 февраля, Нижегородский райсуд счел доказанными все предъявленные ему обвинения в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 285 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Ключевым эпизодом стала сделка по продаже объявленному в международный розыск коммерсанту Николаю Кривашу акций ОАО «Тепличное», которую судья Мария Дякина вслед за СКР признала завуалированной взяткой в 235,2 млн руб. Леониду Маркелову за лоббирование интересов птицефабрики «Акашевская». Векселями на эту сумму за акции «Тепличного» деловой партнер бизнесмена Наталья Савченко расплатилась с супругой отца Леонида Маркелова Татьяной, а затем по договору беспроцентного займа векселя перешли ООО «Телекомпания 12 регион» госпожи Маркеловой. Тогдашний директор этого крупного республиканского застройщика Наталья Кожанова предъявила их к оплате в Сбербанк, полученными средствами Леонид Маркелов распорядился по своему усмотрению, установил суд.

В 2014–2016 годах птицефабрика «Акашевская» получила более 5 млрд руб. госсубсидий на погашение процентной ставки по займам Россельхозбанка, с чьим руководством Леонид Маркелов лично договаривался о смягчении кредитных условий для предприятия, показали свидетели из бывших республиканских чиновников. В итоге предприятие выбрало все лимиты субсидий из регионального и республиканского бюджетов, тогда как другим претендентам на льготные займы возглавляемый Ираидой Долгушевой минсельхоз Марий Эл отказывал под предлогом нехватки средств. Сама бывший министр при этом готовила фиктивные справки для банка по субсидиям, предоставленным птицефабрике.

Из-за проблем с кредиторами господин Криваш, по показаниям его бывших сотрудников, не мог расплатиться с долгами и прибегал к помощи Леонида Маркелова, который якобы был фактическим бенефициаром нескольких крупнейших в Марий Эл бизнес-проектов.

Предбанкротным ОАО «Тепличное» сначала владела бывшая супруга республиканского главы Ирина, а затем — Татьяна Маркелова. Как следует из приговора, в основу которого легло расследование СКР, владельцы долго думали, как избавиться от проблемного актива, и, очевидно, нашли вариант с продажей его Николаю Кривашу.

Другим коррупционным эпизодом стало превышение Леонидом Маркеловым должностных полномочий при найме телохранителей за бюджетный счет: суд удовлетворил иск минфина Марий Эл по этому поводу на 8,9 млн руб. В обеспечение штрафа и иска минфина могут быть изъяты оставшееся у бывшего главы республики имущество и акции фирм, близких к Татьяне Маркеловой.

Ранее Генпрокуратура, опираясь на материалы СКР, уже отсудила у Леонида Маркелова незаконно нажитое имущество на 2,8 млрд руб., включая сотню объектов недвижимости, земельные участки, квартиры и офисы в Марий Эл и Москве, коллекции дорогих часов, монет, картин, 5 млн руб., $224 тыс., €660 тыс., акции и деньги компаний, которые следствие посчитало подконтрольными Татьяне Маркеловой.

Бывшего главу республики признали виновным еще и в незаконном хранении боеприпасов: при обысках у него дома нашли 30 патронов к разному стрелковому оружию.

По совокупности преступлений суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима со штрафом 235,8 млн руб. и запретом занимать госдолжности сроком на три года. Также Леонида Маркелова лишили орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Дружбы.

Наталье Кожановой за посредничество во взятке назначено восемь лет колонии общего режима со штрафом 235,2 млн руб., Ираида Долгушева получила три с половиной года колонии с трехлетним запретом занимать госдолжности.

Отвечая на вопрос судьи, Леонид Маркелов заявил, что приговор является незаконным и ему непонятен. В частности, он указал на неверную трактовку свидетельских показаний.

«Свидетели в приговоре говорят то, что они не сказали на предварительном следствии! Я ни в чем не виноват!» — настаивал осужденный.

По его словам, сделка с акциями «Тепличного» не могла быть фиктивной, поскольку прошла регистрацию в Росреестре с уплатой налогов и никакого отношения к ней он, как глава республики, не имел.

Адвокат Елена Вяткина пообещала обжаловать приговор экс-главе республики. «Как можно признать взятку, если судом установлено, что Маркелов продал "Тепличное" и даже оценщик, который сделал судебную экспертизу, указал, что предприятие стоит 105 млн руб.? Как это может быть взяткой возмездная передача имущества? А наши оценщики говорят, что акции "Тепличного" стоят 650 млн руб. Откуда тогда сумма взятки 235 млн руб.?» — сообщила госпожа Вяткина “Ъ”. Она добавила, что федеральные субсидии, полученные Акашевской птицефабрикой за взятку, на самом деле полагались именно этой фабрике, а не другим предприятиям.

Гособвинитель сообщил “Ъ”, что определится с обжалованием приговора после того, как изучит судебное решение: прокуратура просила отправить Леонида Маркелова в колонию на 17 лет.

Напомним, что Леонид Маркелов, возглавлявший Марий Эл с 2001 по 2017 год, находится в СИЗО уже три года и отбытый срок пойдет в зачет заключения.

Обе фигурантки дела также не признали вину. Наталья Кожанова ранее сообщила об обычной гражданской сделке и заявила, что вырученные деньги пошли на нужды ООО «Телекомпания 12 регион». А Ираида Долгушева назвала подготовленные ею справки для банка корректными, отметив, что они никак не влияли на выдачу птицефабрике кредитов.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород