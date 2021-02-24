Ставка на длинный рубль

Ставки по вкладам, снижавшиеся больше года, могут начать расти весной. Уже на март базовый уровень ставок, оцениваемый ЦБ, оказался по самым длинным депозитам выше, чем за три предыдущих месяца. Эксперты полагают, что речь действительно идет о смене тренда, период падения ставок закончился: банки ориентируются на соответствующую риторику ЦБ и проводят «тонкую настройку» для привлечения длинных пассивов.

Опубликованный в конце прошлой недели Банком России базовый уровень доходности вкладов (БУДВ) на март показал рост по большинству сроков, причем по самым длинным депозитам — больше чем на 0,4 п. п., до 5,34%, что превышает показатели за три предыдущих месяца. До этого больше года ставки по срочным депозитам шли вниз, и с января 2020 года по февраль 2021 года БУДВ упал на 1–2 процентных пункта (п. п.), а по вкладам на срок более одного года — на 2,4 п. п., с 7,3% до 4,9%.

Аналитик Газпромбанка Андрей Клапко отмечает, что ЦБ повысил БУДВ свыше одного года вслед за ростом ставок по длинным депозитам банков. Это, в свою очередь, произошло в ответ на их отток, полагает господин Клапко.

Всего, следует из данных ЦБ, по банковской системе за 2020 год объем рублевых вкладов сроком свыше одного года сократился на 707 млрд руб. Таким образом, банки проводят «тонкую настройку» ценообразования депозитных продуктов, поскольку в структуре пассивов длинные ресурсы крайне важны. «В отличие от текущих счетов, которые выполняют скорее функцию оборотных денег в экосистеме банков, сберегательные инструменты — это именно те деньги, которые население приносит в банк, чтобы заработать,— поясняет эксперт.— А доходность по вкладам сейчас не устраивает большинство клиентов». Даже когда реальная (с учетом инфляции) доходность была положительной в прошлом году, ставки уже становились неинтересны для ряда вкладчиков; сейчас же ставки находятся ниже уровня инфляции, что дополнительно подчеркивает их непривлекательность, заключает эксперт.

По мнению главы аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антона Лопатина, рост максимальной ставки по депозитам выше одного года выглядит логичным в свете недавних заявлений ЦБ о том, что цикл снижения ставок подошел к концу. Управляющий директор НКР Станислав Волков добавляет, что с учетом изменения тональности риторики регулятора в отношении ключевой ставки можно говорить о завершении тренда на снижение депозитных ставок как минимум на полгода.

Позицию, что тренд на снижение ставок окончен, четко обозначила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на последнем заседании совета директоров. Затем появилась информация, что денежно-кредитная политика может быть даже ужесточена и ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки в конце года.

«Некоторые банки, считая, что сейчас ставки минимальные, начинают предлагать повышенные проценты по длинным депозитам, таким образом фиксируя их стоимость. Если ЦБ перейдет к повышению ключевой ставки, такие депозиты станут для банков особенно выгодными»,— уверен господин Лопатин.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, рекордные выдачи ипотеки в последние месяцы спровоцировали отток части вкладов из банков для использования их в качестве первого взноса, и это необходимо компенсировать. «Идет тестирование возможности постепенного роста ставок по вкладам»,— говорит эксперт.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер более осторожен: «Повышение ставок, которое мы сейчас наблюдаем у банков,— это, наверное, если не начало нового тренда, то по крайней мере показатель того, что снижения банки не ожидают». Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин также считает надежды на рост доходности вкладов преждевременными, подчеркивая, что базовая предпосылка возможного увеличения процентных ставок по депозитам — ключевая ставка ЦБ, которая пока сохранена на прежнем уровне. Ожидаемое ускорение инфляции, вероятно, оказывает определенное воздействие на увеличение ставок по вкладам на более длинные сроки, признает эксперт, однако оно «вряд ли будет существенным в ближайшей перспективе».

Максим Буйлов, Ольга Шерункова