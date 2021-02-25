Пашинян уволил начальника Генштаба, потребовавшего отставки правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Генштаба страны Оника Гаспаряна. Ранее Генштаб Армении потребовал отставки господина Пашиняна и правительства.

«Сегодня я подписал решение об освобождении с должности Оника Гаспаряна. Оцениваю это заявление как попытку военного переворота»,— сказал Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook.

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра из-за увольнения первого заместителя начальника военного ведомства Тирана Хачатряна. Господин Пашинян после этого призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в Ереване. Минобороны Армении пока не стало комментировать заявление Генштаба.

Ранее Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова Никола Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Минобороны при этом сообщало, что слова замглавы Генштаба были вырваны из контекста.