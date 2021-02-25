Переизбранник судьбы

Алексей Миллер, возглавляющий «Газпром» уже 20 лет, может остаться руководителем компании еще на пять лет. Его полномочия продлены вопреки ожиданиям рынка и полной смене команды, завершившейся в прошлом году. Таким образом, топ-менеджер может обойти по сроку пребывания в должности не только всех руководителей госкомпаний РФ, но и Мингазпрома СССР. По мнению аналитиков, переназначение господина Миллера стоит рассматривать как сохранение статус-кво в секторе, который в случае его ухода неизбежно бы изменился. Впрочем, прецеденты ухода руководителей госкомпаний через несколько месяцев после переназначения на пять лет были совсем недавно.

Алексей Миллер назначен председателем правления «Газпрома» еще на пять лет, сообщила компания 24 февраля. Совет директоров уже принял решение о продлении срока, в повестке заседания вопрос был сформулирован — «об исполнительных органах общества». Переизбрание господина Миллера произошло сильно заблаговременно — текущий контракт истекает только 31 мая. Таким образом, договор с ним будет продлен до конца мая 2026 года.

Рынок отреагировал на переназначение Алексея Миллера снижением стоимости бумаг «Газпрома». Акции монополии на Московской бирже по итогам дня упали на 2%, до 221 руб.

Господин Миллер непрерывно возглавляет крупнейшую в мире газовую компанию с 2001 года. До этого он в течение года занимал должность замминистра энергетики. Таким образом, руководя одной компанией четверть века, по аппаратному долгожительству он далеко опередит всех других руководителей госкомпаний в РФ — Николая Токарева и Сергея Чемезова, возглавивших «Транснефть» и «Ростех» соответственно в 2007 году, а также Игоря Сечина (руководит «Роснефтью» с 2012 года, но с 2004 года возглавляет ее совет директоров).

Контракты Николая Токарева и Игоря Сечина также были недавно продлены. Аналогов нет и в советской истории газовой отрасли — так, например, главным долгожителем на посту министра газовой промышленности СССР был Сабит Оруджев, который занимал его неполных девять лет. Скорее эпоху Алексея Миллера в «Газпроме» впору сравнивать по длительности со всей 35-летней историей Мингазпрома СССР.

В этот раз продление срока службы топ-менеджера произошло вопреки устойчивым слухам о его уходе — слухам, которые подкреплялись кардинальной сменой управленческой команды «Газпрома» в течение 2019–2020 годов.

В том числе компанию покинули все основные соратники господина Миллера, которых он привел в «Газпром» в начале 2000-х годов.

В то же время, как ранее предполагали источники “Ъ”, Алексею Миллеру перед уходом из компании необходимо как минимум завершить проект «Северный поток-2». Предварительно достроить трубу в водах Дании планируется в апреле, однако срок ввода газопровода в эксплуатацию по-прежнему точно неизвестен. Кроме того, проекту продолжают грозить новые санкции США, а также потенциально и ограничения со стороны Еврокомиссии на использование мощностей трубы.

Как показывает практика, не все топ-менеджеры работают на своих постах полную пятилетку после переназначений — по сути, отставка может произойти в любой момент.

Так, бывший глава «РусГидро» Николай Шульгинов после продления своего контракта в госхолдинге на пять лет уже через месяц был назначен министром энергетики.

Решение о продлении полномочий Алексея Миллера можно расценивать как сохранение статус-кво в секторе, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Но, по его мнению, многое будет зависеть от удач или провала многомиллиардного плана по газификации регионов, но «это задача даже не следующего года, а нескольких ближайших лет».

Что касается проекта достройки «Северного потока-2», то здесь, по мнению эксперта, от «Газпрома» уже зависит не столь много, гораздо важнее вопрос финансового положения компании и уровня выплат дивидендов: «Компания обладает большим потенциалом по ресурсам, по выручке, но она объективно недооценена из-за издержек корпоративного управления».

Татьяна Дятел