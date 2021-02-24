Путин утвердил повышение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в том числе на митингах. Также этот закон ужесточает ответственность за нарушения в финансировании массовых акций.

Штраф за неповиновение силовикам для граждан будет увеличен с 0,5–1 тыс. руб. до 2–4 тыс. руб. Также могут быть назначены обязательные работы от 40 до 120 часов. Максимальный срок административного ареста остается прежним — 15 суток. При повторном нарушении штраф составит 10–20 тыс. руб. (было — 5 тыс. руб.), также может грозить арест до 30 суток либо обязательные работы от 100 до 200 часов.

Также ужесточается ответственность за нарушения при финансировании массовых акций. Для граждан может быть назначен штраф в размере 10–20 тыс. руб., для должностных лиц — 20–40 тыс. руб., для юрлиц — 70–200 тыс. руб. За перечисление денег на массовую акцию лицом, которое не имеет на это права, вводится штраф в размере 10–15 тыс. руб. Для должностных лиц он составит 15–30 тыс. руб., для юрлиц — 50–100 тыс. руб.

Подробности — в материале “Ъ FM” «КоАП дополняют поправками».