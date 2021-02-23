Грузинской оппозиции придали ускорение

Новый премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже на второй день после вступления в должность нанес серьезный удар по объединенной оппозиции во главе с партией «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Ее нынешнего лидера Никанора Мелию арестовали за отказ внести залог по уголовному делу, связанному с протестами 2019 года. Пытаясь избежать ареста, господин Мелия забаррикадировался в партийном офисе вместе соратниками из других политических партий, но силы были неравны — полицейские применили перцовый газ. Теперь единственная надежда оппозиции — реакция Запада, которая может заставить власти смягчить позицию.

Операция по задержанию лидера партии ЕНД Никанора Мелии продолжалась всю ночь — части специального назначения МВД Грузии начали окружать штаб-квартиру партии еще поздно вечером в понедельник. Все это время сам господин Мелия находился внутри здания — и не один, а с лидерами примерно 20 других оппозиционных партий страны, сторонниками, которые обеспечивали оборону, и журналистами, которые транслировали все происходящее в эфир.

Причиной ареста стало то, что господин Мелия не уплатил залог по уголовному делу о массовых протестах в июне 2019 года. Напомним, их вызвал визит группы российских депутатов, один из которых, Сергей Гаврилов, сел в кресло спикера грузинского парламента. Однако сторонники оппозиции однозначно связали арест партийного лидера с желанием властей избавиться от сильного конкурента.

К утру полиции удалось взять под контроль все входы в здание, что сделало штурм неизбежным. При этом вместо лобовой атаки, которая привела бы к серьезным столкновениям, силовики повели себя изобретательно.

Отправив к главному входу лишь небольшую группу бойцов, призванных отвлекать внимание, основная группа забралась на крышу четырехэтажного здания с помощью подъемников пожарных машин и попала внутрь уже оттуда.

Но даже после этого проникнуть в кабинет Никанора Мелии было непростой задачей — вместе с соратниками по политической борьбе он перекрыл дверь огромным шкафом. Не сумев его опрокинуть, спецназовцы запустили через щель перцовый газ, который сделал дальнейшее сопротивление оппозиционеров невозможным. В это время в эфире грузинских телеканалов можно было слышать возгласы забаррикадировавшихся политиков, которые взывали «ко всему демократическому сообществу» с призывом «остановить наступление в стране пропутинской диктатуры».

Лидер оппозиции Никанор Мелия Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Из штаба арестованного лидера партии отвезли в колонию — даже не в Тбилиси, а в соседнем городе Рустави. Уже там господина Мелию посетили адвокаты, которые сообщили журналистам, что опротестовали вердикт Тбилисского городского суда, потребовавшего ареста политика.

Хотя жертв и даже серьезных травм при штурме партийного офиса удалось избежать, лидеры оппозиционных партий и правозащитники уже обвиняют власти страны во главе с премьером Гарибашвили в «нарушении фундаментальных прав человека» и применении перцового газа в закрытом пространстве, что, по их словам, «запрещено международными конвенциями».

Таким образом оппозиционеры пытаются привлечь внимание Запада, который, по сути, остался их единственной надеждой повлиять на власть. Ждать этой реакции долго не пришлось: штурм штаб-квартиры оппозиционной партии и арест ее председателя немедленно осудили посольство США, представительство Евросоюза и влиятельные западные политики, например американский сенатор Адам Кинзингер, добившийся принятия в США «Акта в поддержку Грузии». В заявлении американского посольства говорится, что арест господина Мелии — это «шаг назад в движении Грузии по пути к сильной демократии и членству в Евроатлантическом сообществе». Глава представительства ЕС Карл Харцель назвал события в офисе ЕНД «победой логики эскалации» и «углублением политического кризиса».

Но оппозиционеры хотят не только слов поддержки, но и реальных санкций в отношении нового премьера, членов его кабинета, а заодно и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, которого по-прежнему считают «теневым правителем» страны. Такое мнение, в частности, выразила член политсовета ЕНД Хатия Деканоидзе, ранее занимавшая пост главы Национальной полиции Украины.

Собеседники “Ъ” в Тбилиси не сомневаются, что столь решительный арест Никанора Мелии связан именно с назначением 22 февраля нового премьера Грузии — Ираклия Гарибашвили. Причины так считать есть — именно разногласия по поводу действий в отношении оппозиции привели к отставке его предшественника — Георгия Гахарии. «У Гарибашвили попросту нет тормозов»,— сказала “Ъ” известный правозащитник, член парламента трех созывов Элене Тевдорадзе. Она рассказала, что хорошо знала отца молодого премьера, который продемонстрировал «абсолютную непримиримость» во время гражданской войны 1991–1993 годов. «Ну а яблоко от яблони недалеко падает»,— напомнила она народную мудрость.

Георгий Двали, Тбилиси