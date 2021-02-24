«Роспечать» вышла из киосков

Одна из крупнейших федеральных сетей киосков прессы «Роспечать», принадлежащая партнеру миллиардера Олега Дерипаски, передала все свои региональные активы другим дистрибуторам и ушла с рынка, выяснил “Ъ”. Около 500 из 2 тыс. торговых точек перешли компании «Антарес», часть из них выкуплена, часть в аренде. У «Роспечати» остался долг перед издателями по розничным продажам в 100 млн руб., который она планирует погасить именно за счет арендных платежей.

АО «Агентство "Роспечать"» передало свои розничные сети киосков в регионах другим дистрибуторам, в том числе компании «Антарес», рассказал “Ъ” вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (СППИ) Александр Оськин. Ранее агентство сообщило союзу о прекращении деятельности в сфере розницы и подписки, добавил он. В «Роспечати» не ответили на запрос “Ъ”.

«Роспечать» основана в 1994 году и долгое время принадлежала Олегу Дерипаске. В апреле 2018 года он попал под санкции США, и уже в декабре основным акционером компании стал Павел Езубов. На конец 2019 года, по данным Kartoteka.ru, он контролировал 80,27%. На издательском рынке господина Езубова называют «родственником и партнером» господина Дерипаски.

«Роспечать» управляла 2 тыс. торговых точек в 18 регионах страны. Также по ее каталогам проводились подписные кампании в отделениях «Почты России». Согласно отчетности компании, ее выручка за январь—сентябрь 2020 года составила 590 млн руб., чистая прибыль — 12,8 млн руб. ООО «Антарес», согласно данным Kartoteka.ru, основано в 2012 году в Москве, им владеет Сергей Синицын. Компания специализируется на оптовых продажах и дистрибуции прессы по всей России, ее выручка в 2018 году составила 666 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб.

В управление «Антареса» перешли около 500 киосков «Роспечати» на юге страны, Краснодаре, Самаре и Владимире, в результате чего сеть дистрибутора выросла до 1,4 тыс. точек, рассказал “Ъ” господин Синицын. По его словам, часть киосков «Антарес» выкупает, а часть арендует у «Роспечати». Ее бренд при этом использовать не планируется, уточняет он.

«Антарес» — не единственный преемник «Роспечати», так, по словам господина Синицына, дистрибутор «Интего-Пресс» взял в управление киоски агентства в Новосибирске, а «Амо-Пресс» — в Нижнем Новгороде, Рязани и других городах. «В некоторых городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Иркутске, сеть "Роспечати" оказалась полностью ликвидирована из-за своей нерентабельности»,— добавил он. В «Интего-Пресс» и «Амо-Пресс» не ответили на запрос “Ъ”.

Проблемы у «Роспечати» начались в 2020 году: в августе компания обсуждала с издателями варианты погашения долга перед ними (см. “Ъ” от 26 августа). Сейчас долги перед издателями по розничным продажам у компании составляют около 100 млн руб., говорит господин Оськин. По его словам, компания обещает покрыть их за счет арендных платежей. Обязательства «Роспечати» по подписке выплатила издателям «Почта России», утверждает господин Оськин.

Но в самой «Почте России» заверили, что не расплачивались по долгам агентства. «Мы заключаем договоры с издателями и выполняем обязательства по новым договорам»,— пояснил заместитель гендиректора компании по почтовому бизнесу и социальным услугам Анатолий Кириенко. По его мнению, «Почта» пострадала не меньше, чем издатели, из-за закрытия агентства. «"Роспечать" до сих пор не перечислила часть средств за досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2021 года, а также имеет дебиторскую задолженность перед "Почтой" за прошлые подписные периоды»,— добавил господин Кириенко.

Рынок подписки на издания для физлиц, по мнению Александра Оськина, консолидируется. Ранее с него ушло «Межрегиональное агентство подписки», а теперь «Роспечать», и обе компании занимали примерно по 40% этого рынка, говорит он. Господин Оськин допускает, что если не возникнут другие игроки, этот сегмент может полностью уйти «Почте России», которая тоже оказывает издателям услуги подписки.

Валерия Лебедева