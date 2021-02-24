Госдолг России увеличился на 40% в 2020 году

Государственный долг России в 2020 году увеличился на 5,4 трлн руб., до 18,99 трлн руб. Он вырос на 39,9% по сравнению с показателем 2019 года, сообщила Счетная палата (.pdf). Госдолг составил 17,8% ВВП.

По большей части показатель значительно вырос за счет внутреннего госдолга — он увеличился на 4,6 трлн руб., до 14,8 трлн руб. (+45,4%). Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд, до $56,8 млрд (+3,5%, 4,2 трлн руб.). Расходы бюджета на обслуживание госдолга в 2020 году выросли на 7,3%, до 784,2 млрд руб.

67% госдолга приходится на государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте ($38,3 млрд). На долг по госгарантиям в иностранной валюте приходится еще 31% ($17,68 млрд).

В 2019 году госдолг составлял 13,6 млрд руб. (12,3% ВВП). По сравнению с 2018 годом он вырос на 7,8%.

Ранее ЦБ оценил ситуацию с госдолгом России как устойчивую. Банк России считает, что он не несет проблем для экономики.