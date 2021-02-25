Ветеранов вписали в Уголовный кодекс За их оскорбление можно будет получить до пяти лет тюрьмы

Депутаты от всех фракций в среду внесли в Госдуму поправки к Уголовному и Административному кодексам, предусматривающие лишение свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (ВОВ). Заодно авторы предлагают ввести уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов, а юридических лиц наказывать за это штрафом до 5 млн руб. Теперь главными специалистами по истории России будут судьи райсудов и гособвинители, иронизируют эксперты.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроектов об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма, внесенных вице-спикером Госдумы от «Единой России» Ириной Яровой. Она предложила приравнять интернет к СМИ в части уголовной ответственности за распространение оправдывающей нацистов информации (санкция — до пяти лет лишения свободы), а КоАП дополнить нормой о наказании юрлиц штрафом до 3 млн руб. за реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне.

Идея дополнить УК и КоАП ответственностью еще и за оскорбление ветеранов появилась у депутатов сразу после того, как суд 20 февраля приговорил политика Алексея Навального к штрафу в 850 тыс. руб. за клевету. Поводом стал комментарий оппозиционера в соцсетях, в котором он назвал участников видеоролика в поддержку поправок к Конституции (среди которых был и ветеран ВОВ) «предателями» и «продажными холуями».

Именно на эти действия, как пояснила госпожа Яровая журналистам, депутаты и «ответили поправкой», которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы и до 5 млн руб. штрафа за оскорбление ныне живущих ветеранов и осквернение памяти об уже ушедших из жизни.

Соавторами поправок стали еще три единоросса: глава комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский. От КПРФ их поддержали первый вице-спикер Иван Мельников, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов и депутат Михаил Щапов. От ЛДПР под проектом подписался Андрей Луговой, от «Справедливой России» — первый зампред фракции Михаил Емельянов и депутат Николай Рыжак.

Согласно поправкам, ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) будет дополнена наказанием за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ (до трех лет лишения свободы). Такая же ответственность уже есть в этой статье за отрицание решений Нюрнбергского трибунала и одобрение нацистских преступлений, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Если преступление было совершено группой лиц, с использованием интернета или СМИ, то максимальное наказание возрастет до пяти лет лишения свободы.

Расширяется и ч. 3 этой статьи, где предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. за публичное «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России». Точно так же предлагается наказывать за оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ. Аналогичные формулировки вносятся в КоАП для юрлиц, которые могут заплатить за это штраф в размере до 5 млн руб.

Директор центра «Сова» (внесен Минюстом в список иностранных агентов) Александр Верховский полагает, что «наказывать уголовно за оскорбительные высказывания о конкретном ветеране — это нонсенс, когда оскорбление в целом находится в КоАП».

Это чистая криминализация исторической дискуссии, добавляет эксперт. По мнению юриста Алексея Елаева, проблема применения подобных норм типична для мемориальных законов: «В отсутствие законодательно объявленного "канона памяти" главными специалистами по истории России должны будут выступить судья районного суда и государственный обвинитель, тем более что надо еще доказать, что подсудимый действовал умышленно, а не, скажем, благонамеренно ошибался. В итоге мы рискуем получить еще одну "спящую" статью в УК, которая будет "просыпаться" крайне редко и с которой никто без лишнего повода не захочет связываться».

С тем что эта норма будет крайне редко применяться на практике, согласен и адвокат Андрей Гривцов. Если же до этого дойдет, то речь, видимо, будет идти о любой критической оценке результатов войны или посягательстве на чувства ветеранов, предполагает эксперт: «Эта оценка всегда может носить субъективный характер, поэтому я бы рекомендовал всем желающим высказаться на подобные темы исходить из того, что этот субъективизм может быть истолкован не в вашу пользу. Поэтому отныне о ветеранах либо очень хорошо (тем более что они это реально заслужили), либо никак».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова