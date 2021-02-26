Никол Пашинян взорвался на десять процентов

Политический кризис, начавшийся в Армении сразу после поражения в войне с Азербайджаном, в четверг достиг наивысшей точки. После того как премьер-министр Никол Пашинян уволил за критику заместителя начальника Генштаба, десятки высокопоставленных военных во главе с начальником Генштаба потребовали его отставки. Тогда премьер уволил начальника Генштаба, заявив, что в стране предпринята попытка военного переворота и что принять решение о его отставке может только армянский народ. В центре Еревана собрались два митинга — противников и сторонников премьера, причем оппозиция объявила свой митинг бессрочным. К урегулированию кризиса подключилась Россия: президент Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу провели телефонные разговоры со своими визави в Ереване.

Ракеты ударили по премьеру

Ситуация в Армении резко обострилась после того, как в ряды противников Никола Пашиняна помимо оппозиционных политиков и Армянской апостольской церкви (которые ведут свою борьбу еще с прошлого года) влились высокопоставленные военные. Все началось с интервью премьера армянскому изданию 1in.am, в котором тот неожиданно заявил, что российские ракеты «Искандер» не смогли изменить исход прошлогодней войны в Нагорном Карабахе, потому что либо не взрывались вообще, либо «взрывались лишь на 10%». Эти слова вызвали недоумение даже у журналиста, бравшего интервью, но господин Пашинян настаивал: с «оружием 80-х годов» могут случаться и такие казусы.

Слухи о применении «Искандеров» в прошлогоднем конфликте ходят давно, при этом азербайджанские военные не сообщали об этом ни разу. При этом, есть точные свидетельства того, что применялись другие ракетные системы: «Смерч», «Точка-У» и «Эльбрус». «По имеющимся у нас достоверным сведениям, подтвержденным системами объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа ("Искандер".— “Ъ”) в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся,— подтвердил в четверг вечером официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.— Судя по всему, премьер-министра Республики Армения господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию».

Когда журналисты другого издания — Yerevan Today —попросили первого заместителя начальника Генштаба страны Тирана Хачатряна прокомментировать слова премьера, он сначала долго смеялся, а затем заявил, что такое невозможно. За что в тот же день лишился должности.

Увольнение Тирана Хачатряна произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Утром в четверг практически все высокопоставленные военные Армении во главе с начальником Генштаба Оником Гаспаряном подписали требование об отставке Никола Пашиняна вместе с его правительством. «Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая о необходимости воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”)», — говорилось в заявлении.

Премьер Пашинян тут же заявил, что увольняет и начальника Генштаба, но президент Армен Саркисян не спешил подписывать этот приказ. Заявив о попытке военного переворота, Никол Пашинян призвал своих сторонников выходить на площадь Республики, где находится здание правительства.

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В ответ оппозиционное «Движение по спасению Родины» во главе с экс-министром обороны Вазгеном Манукяном и экс-президентом Робертом Кочаряном призвало противников власти собраться неподалеку — на площади Свободы. «В этот судьбоносный момент призываю вас быть хозяевами своего государства, встать рядом с нашей армией. Проигравшие в войне и сдавшие земли власти должны уйти. Это первая необходимость для нашего национального возрождения»,— написал в Facebook господин Кочарян.

«Открытый вызов, который высшее военное руководство Армении бросило премьер-министру Пашиняну. свидетельствует о том, что армянская политика пошла вразнос. В ней все меньше рационального смысла и все больше эмоций, когда против "одной улицы" выходит "другая улица"»,— пояснил “Ъ” ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Сергей Маркедонов.

«Я приехал сюда после того, как только узнал о заявлении военных»

Вопреки опасениям, армянская армия осталась в казармах, зато на улицы Еревана выплеснулись две шумные, но относительно мирные акции в центре столицы. В случае со сторонниками Никола Пашиняна это было шествие, которое возглавил сам премьер с женой и дочерью. «Надеюсь, вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи — якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину»,— уверял он. А добиться отставки правительства, по словам Никола Пашиняна, может только народ:

«Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади».

Желая достичь компромисса с оппонентами, Никол Пашинян вернулся к теме досрочных парламентских выборов, которые буквально две недели назад решили не проводить. Тогда правящий блок «Мой шаг» заявлял, что предложение «не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции, равно как и поддержки населения». Стоит ли ждать изменения позиции теперь, сказать сложно. Когда армянский премьер обратился к своим сторонникам с вопросом, хотят ли они досрочных выборов, те дружно закричали «нет». «Тему внеочередных парламентских выборов по вашему призыву я снимаю»,— удовлетворенно ответил Никол Пашинян.

Корреспондент “Ъ” стал свидетелем того, как сторонники и противники Никола Пашиняна увидели друг друга через забор, установленный вокруг Оперного театра. Но дальше взаимной нецензурной ругани и обвинений в пособничестве «туркам» (которыми в Армении называют и азербайджанцев) дело не дошло — полиция успешно разъединила две толпы. Однако кое-где небольшие стычки все же произошли.

Сторонник премьера Пашиняна Карен Симонян, с которым поговорил “Ъ”, специально приехал в Ереван из Ширакской области. «Я приехал сюда после того, как только узнал о заявлении военных. Это неприемлемо. Пашинян наш избранный премьер-министр, мы не допустим, чтобы его заставили уйти в отставку посредством вмешательства военных. Я готов остаться в Ереване сколько угодно, чтобы защищать бархатную революцию, которую я поддерживал и поддерживаю»,— пояснил он.

Противники власти тоже настроены серьезно. «В результате правления Пашиняна мы получили войну и поражение в Карабахе. Наши братья полегли на поле боя. Думаю, военное руководство выступило с правильным заявлением. Мы должны делать все, чтобы отправить Пашиняна в отставку. Продолжение его власти приведет к гибели государства»,— сказал “Ъ” протестующий Игорь Саркисян. «Из-за него мы потеряли Родину, турки находятся на подступах к Сюнику (регион страны, который до войны находится в 70 км от прифронтовой зоны.— “Ъ”). Мы не только потеряли Арцах, но и создали существенную угрозу для безопасности Армении»,— продолжил перечислять ошибки премьера другой собеседник “Ъ”, представившийся Геворгом.

НКО «Союз информированных граждан» попыталась сравнить численность двух митингов, сняв площадь Республики в 16:00, когда на ней выступал Никол Пашинян, и площадь Свободы в 15:40, чтобы позволить прийти всем опаздывающим на акцию оппозиции, назначенную на 15:00.

В результате сторонников властей оказалось 10 200 человек, а противников — всего 5400. Это позволило Николу Пашиняну объявить себя победителем уличного противостояния.

«Мы зафиксировали на площади Республики позицию десятков тысяч наших сторонников. Думаю, что президент должен подписать указ об отставке начальника Генштаба или Оник Гаспарян сам должен уйти в отставку. Мы сейчас прекращаем наши акции, призываем делать это нашим коллегам из оппозиции и начать консультации».

Но диалог между властью и оппозицией, судя по всему, состоится и без отставки главы Генштаба. Правда, не с премьером Пашиняном, а с президентом Арменом Саркисяном, который всерьез рассматривается как возможный модератор. «Мы отправляем делегацию к президенту для обсуждения сложившейся ситуации в стране и нахождения путей выхода (из кризиса.— “Ъ”)»,— объявил координатор «Движения по спасению Родины», член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

К концу дня оппозиция блокировала центральный проспект Баграмяна и заявила о проведении бессрочной акции. Протестующие установили палатки и запасались дровами. В оппозиции думают, что такими методами получится вынудить господина Пашиняна подать в отставку.

«В таком фашистском государстве не должно быть армии»

Международная реакция на события в Армении была разрозненной и порой неожиданной. Например, Россия, вооружение которой раскритиковал Никол Пашинян, не стала акцентировать внимание на этом заявлении и подчеркнуто дистанцировалась от происходящего. «Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.— И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе». А высказывания господина Пашиняна об «Искандерах» он оставил без комментариев, сказав лишь, что «российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира».

Позднее глава МИД России Сергей Лавров созвонился со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, а министр обороны Сергей Шойгу — со своим визави Вагаршаком Арутюняном. А с Николом Пашиняном поговорил президент Владимир Путин.

«Глава российского государства призвал все стороны к сдержанности»,— сообщили в пресс-службе Кремля. При этом в пресс-службе господина Пашиняна заявили, что «президент Путин выразил поддержку законным властям Армении».

Заявление главного геополитического противника Армении — Азербайджана звучало ожидаемо жестко. «Сейчас все видят, что Азербайджан развивается, начались восстановительные работы, а в Армении кризис, обвиняют друг друга, огрызаются друг на друга,— заявил президент Ильхам Алиев.— Иностранные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство. Теперь мы видим, где находится это национальное единство». Правда, кое-что его все-таки беспокоило: «Несколько дней назад я услышал, что теперь их союзники хотят возродить армянскую армию, модернизировать ее. Для чего? Против кого? Война окончена. Если кто-то живет реваншистскими мыслями, он увидит этот кулак, он на месте, и им не следует испытывать наше терпение. Армянской армии нет. В таком фашистском государстве не должно быть армии».

Но наибольшее впечатление в Ереване произвело едва ли не примирительное заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. «Турция против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это также касается и событий в Армении,— сказал он.— Мы договорились насчет Карабаха в рамках трех стран (судя по всему, речь идет о России, Армении и Азербайджане.— “Ъ”), и стабильность в этих странах очень важна для того, чтобы управлять процессом».

«Попытка военного переворота, после которой премьер-министр в ответ позвал на улицы своих сторонников, показала: у противников Никола Пашиняна нет в запасе нокаутирующего удара, способного обеспечить его быстрый уход,— резюмировал в разговоре с “Ъ” Сергей Маркедонов.— Господин Пашинян, растерявший значительную часть своих сторонников после революции 2018 года, тем не менее все еще имеет свою не столь уж малочисленную группу поддержки в обществе. Более того, согласно последним опросам, он остается самым популярным политиком на фоне других еще более непопулярных фигур».

По мнению директора ереванского Института Кавказа Александра Искандаряна, «скандал имеет мало связи с заявлением Пашиняна о бракованных "Искандерах"» — «это чисто внутренний вопрос, результат внутреннего раскола и внутренней политики, которая сильно поляризована». При этом эксперт согласен, что Москве фигура господина Пашиняна «вряд ли может сильно нравиться», но активных действий в Кремле не предпримут. «Москва получила серьезный урок из опыта Украины и Абхазии, чтобы вмешиваться во внутренние вопросы Армении»,— считает он.

Кирилл Кривошеев, Сергей Строкань; Аршалуйс Мгдесян, Ереван