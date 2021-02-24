Минфин включил в структуру ФНБ иену и юань

Министерство финансов России пересмотрело нормативную валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ведомство включило в нее японскую иену и китайский юань.

«Указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ»,— говорится в сообщении.

Иена включена с долей 5%, юань — с 15%. При этом доли доллара и евро сокращены с 45% до 35%, доля фунтов стерлингов сохранена на уровне 10%.

ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Часть средств ФНБ может быть потрачена после того, как их объем превысит 7% ВВП России. К 1 января 2021 года объем ФНБ достиг 13,545 трлн руб., или 11,7% ВВП.

О расходовании средств ФНБ — в материале “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».