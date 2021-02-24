91-летний глава Suzuki Motor уходит в отставку

Корпорация Suzuki Motor объявила об уходе 91-летнего Осаму Судзуки с поста председателя совета директоров. Господин Судзуки руководил Suzuki Motor более 40 лет сначала на посту генерального директора и президента, а затем — председателя совета директоров, что является рекордом для представителей руководства в автомобильной индустрии. Официально Осаму Судзуки оставит свой пост после собрания акционеров в июне. После этого он станет старшим консультантом компании.

Осаму Судзуки пришел в семейный бизнес Suzuki Motor после того, как женился на внучке основателя этой компании. При этом он, следуя японской традиции, сменил свою фамилию Мацуда на фамилию жены, чтобы продолжать род Судзуки и династию руководителей в семейном бизнесе. За время его руководства компания смогла вырасти в одного из крупнейших в мире производителей малолитражных автомобилей во многом благодаря выходу на зарубежные рынки, в первую очередь индийский рынок и открытие заводов за рубежом. В 2015 году господин Судзуки передал пост президента компании сыну Тосихиро.

Отметим, что сообщение об уходе господина Судзуки появилось буквально через неделю после того, как о своем решении оставить пост объявил генеральный директор Honda Такахиро Хатига.

Алена Миклашевская