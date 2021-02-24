Посол специального казначения

Как стало известно “Ъ”, новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет Евгений Лукьянов. Он переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года занимал аналогичный пост. У Евгения Лукьянова серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе. Все это пригодится ему на непростом и финансово затратном для Москвы белорусском направлении.

Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. Три информированных источника рассказали “Ъ”, что новым главой российской дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов. По словам собеседников “Ъ”, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время. Господин Лукьянов переедет в Белоруссию из Латвии, где с 2016 года работал послом. До Риги он служил заместителем секретаря Совбеза РФ и занимался международными вопросами.

Евгений Лукьянов — выпускник Ленинградского государственного университета, который окончил в 1974 году с дипломом по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

С 1984 по 1990 год, как указано в официальной биографии на сайте посольства РФ в Латвии, он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987–1990 годах — заместителем представителя МИДа в Ленинграде. В 1990–1991 годах работал замдиректора музея «Государственный Эрмитаж», потом проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в Дрезднер-банке и ВТБ. В Дрезднер-банке, рассказывал сам Евгений Лукьянов, он руководил направлением по предотвращению отмывания денег.

Банковский и экономический бэкграунд нового посла будет не лишним, учитывая, какое место в отношениях России и Белоруссии занимают финансовые вопросы и тема кредитов. «Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50%. Мы самый крупный инвестор — свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику»,— заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 22 февраля.

Из банковской сферы Евгений Лукьянов перешел на госслужбу. С 2006 года руководил департаментом социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез.

Один из его коллег по Совбезу в беседе с “Ъ” охарактеризовал Евгения Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность». Господин Лукьянов публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации на Украине. Он уверен, что Майдан 2013–2014 годов — дело рук Запада, пытавшегося осложнить жизнь России. «$5 млрд были истрачены США на подготовку Майдана. Интересно, советники Обамы докладывали ему, что в результате всех этих действий Крым вернется в РФ или что рейтинг Путина после этого зашкалит за 80%? Хотели нам отомстить за сирийское химическое оружие, за иранскую ядерную программу, за господина Сноудена, может, еще за что-то, короче, хотели "подложить такого ежа под наше тело". Подложили, но сами укололись»,— заявил Евгений Лукьянов «РИА Новости» в 2014 году.

В украинских событиях того времени он винил и Польшу: «Лагеря по подготовке боевиков на территории этой страны функционировали много лет. Возможно, и сейчас существуют. Но с середины 2000-х годов эта подготовка велась, это точно».

Бессменными союзниками России Евгений Лукьянов называл армию и флот. «Это жесткая имперская оценка Александра III, но другой нет»,— отмечал Евгений Лукьянов. А комментируя в 2019 году антироссийские санкции Запада, он отмечал, что Россия с давлением справляется. В своих интервью и во время пресс-конференций в Риге посол Лукьянов достаточно свободно комментировал российскую внешнюю и внутреннюю политику и демонстрировал весьма глубокое знание экономики Латвии и ее экономических связей с Россией.

У белорусского руководства сейчас похожее отношение к Западу. На фоне прошлогодних массовых протестов Александр Лукашенко неоднократно обвинял Польшу, страны Балтии и коллективный Запад в поддержке своих оппонентов и желании добиться смены власти в Белоруссии.

Евгений Лукьянов, как и два его предшественника Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а, скорее, политический назначенец. Господина Мезенцева (по сообщению РБК, он станет госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии вместо Григория Рапоты, это подтверждают и источники “Ъ”) срочно направили в Минск 30 апреля 2019 года прямиком из Совета федерации, где он был сенатором. Посла экстренно сменили на фоне скандалов, спровоцированных заявлениями и действиями Михаила Бабича, являвшегося одновременно главой российской дипмиссии в Минске и спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Выпускник Рязанского высшего командного военного училища связи Михаил Бабич стал послом в августе 2018 года и почти сразу впал в немилость в Минске из-за открытой и резкой критики белорусского руководства. Так, в одном из интервью он оценил уровень российской поддержки Белоруссии в $5–6 млрд в год. Он отметил, что, если страна хочет получать ее и впредь, нужно углублять интеграцию и выполнять положения Союзного договора о единой денежно-кредитной, налоговой, таможенной и прочей политике, а также в части формирования «институциональных органов управления Союзного государства».

Кроме того, господин Бабич встречался с белорусской оппозицией, чем российские дипломаты, в отличие от, например, американских коллег, в странах пребывания обычно не занимаются. Это тоже нервировало белорусское руководство. В итоге Михаил Бабич был отозван в Москву.

Владимир Соловьев, Елена Черненко