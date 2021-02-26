Вице-премьер Чернышенко возглавил координационный центр правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем нового координационного центра правительства, сообщается на сайте правительства. В Белом доме господин Чернышенко курирует вопросы цифровизации, в том числе государственного управления, и инновационной деятельности, а также национальной политики, туризма, массовых коммуникаций и спорта.

Напомним, координационный центр создается для «обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций» при работе над разрешением инцидентов, решением приоритетных задач и с «выделенными проектами». Новая структура должна полноценно заработать с апреля этого года — постановление о ее создании подписано 22 февраля.

В документе отмечалось, что главой центра должен стать один из вице-премьеров, общее же руководство его работой осуществляет премьер. Работа центра, как отмечается в сообщении кабмина, будет построена на современных цифровых технологиях — использовать планируется системы управления инцидентами, рисками социально-экономического развития РФ, а также многоканальную систему обратной связи от граждан и систему анализа потоковых данных.