Каждая десятая компания в России может закрыться в 2021 году

Бизнес продолжает испытывать серьезные проблемы в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Примерно каждая десятая компания (9,7%) готовится к закрытию.

В начале года у трети опрошенных предпринимателей (33,1%) продолжал снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% респондентов сообщили о постепенном восстановлении потерь 2020 года.

Основной проблемой бизнеса остается слабый спрос. Своей главной трудностью это назвало 59,8% респондентов. В тройку основных проблем также вошли невозможность заплатить налог на имущество или оплачивать аренду (27,3%), а также нехватка средств на зарплаты и выплату страховых взносов (25,3%).

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры по поддержке бизнеса. В частности, будет продлена программа льготного кредитования, ставка при этом повысится с 2% до 3%. Участвовать в новой программе будет бизнес из числа «наименее восстановившихся отраслей» — в том числе общепита, сферы культуры, спорта, развлечений и туристического бизнеса.

Подробности — в материале “Ъ” «Займи, но работай».