Миронов возглавил партию «Справедливая Россия — за правду»

Сергей Миронов избран председателем объединенной партии «Справедливая Россия — за правду». Ранее было принято решение об объединении партий «Справедливая Россия» (СР), «За правду» (ЗП) и «Патриоты России» (ПР). Сопредседателями новой партии по итогам голосования стали лидеры «За правду» и «Патриотов России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин, передает ТАСС.

Сегодня, 22 февраля, в Москве проходят съезды партий СР, ЗП и ПР. Делегаты внесли изменения в устав СР и избрали руководство объединенной партии. Полным названием партии стало Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду».

В федеральную часть партсписка на выборах в Госдуму войдут господа Миронов, Семигин и Прилепин. «Больше никого там не надо. Это для того, чтобы в территориальных группах у людей был интерес по распределению мандатов»,— ранее заявил Сергей Миронов. По его словам, новая партия рассчитывает «минимум на второе место» в новой Госдуме и не исключает, что в дальнейшем потеснит «Единую Россию».

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